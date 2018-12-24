Як зробити санкції дуже болючими для Росії?

США в найближчі місяць-два введуть нові санкції проти Росії через агресію в Азовському морі. Але Україна повинна вдосконалювати санкційний механізм, щоб він бив по конкретних людях.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Фахівець зазначає: уряд України вже зробив крок для розширення санкцій щодо тих компаній і їхніх власників, хто причетний до будівництва кримського мосту і до нападу на наших військових в Азовському морі. Але потрібна оперативна реакція.

Кримський міст запущено в травні, а Україна тільки в грудні збирається щось зробити. Санкційний механізм – інструмент зовнішньої політики. І санкції повинні бути не тільки щодо того, до чого ми не можемо дотягнутися – російських компаній і громадян РФ. В Україні є структури, наближені до Путіна, і там, де цей зв'язок можна довести, треба вводити санкції. По тих де-юре громадянам України, які мають бізнес тут, але воюють проти нас,

– наголошує Олександр Хара.

Дипломат підкреслює: санкції не повинні бути символічними. Треба не тільки карати Росію за її агресію, але й спонукати до зміни її політики. Стратегічна ціль – витискувати російський бізнес з України, який є частиною тої машини, яка веде проти нас війну. І заповнювати це західними інвесторами, щоб вони приносили нам нові технології, прозоре ведення бізнесу.

Нагадаємо, за будівництво Кримського мосту ЄС ввів санкції проти 6 компаній. 19 грудня управління зовнішніх активів Міністерства фінансів США вирішило ввести нові санкції у відповідь на постійне нехтування Росією міжнародних норм.



Уряд України пропонує Раді нацбезпеки і оборони ввести санкції проти підприємств, які співпрацюють із титановим заводом в Армянську і які брали участь у будівництві Кримського моста, а також осіб, що ведуть незаконні розкопки на об'єктах культурної спадщини в окупованому Криму.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.