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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Как снимали неприкосновенность с депутатов восьмого созыва

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За этот созыв парламентарии не побили рекорд: с десяток законодателей остались без иммунитета. Есть ли жизнь без депутатской защиты и хоть кого-то осудили ли после снятия неприкосновенности?

Открыл "недоприкасаемопад" в Раде восьмого созыва Сергей Клюев. С мажоритарщика сняли иммунитет и дали разрешение на привлечение к ответственности. Правда, из Украины Клюев убежал, а недавно Европейский суд снял с народного депутата международные санкции.

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Его тезка Сергей Мельничук был следующим. Ему инкриминировали хищение тысячи автоматов Минобороны и организацию банды, однако он до сих пор посещает здание под куполом.

С Игоря Мосийчука снимали неприкосновенность в духе голливудских фильмов. И действительно, было кино – видео, где радикал берет взятку. И в заключении: без возможности внести залог народного депутата взяли под стражу. Однако продолжалось это недолго. Через два месяца Высший специализированный суд признал незаконными снятие депутатской неприкосновенности и арест. Сейчас существенно похудевший, с новой молодой женой и с депутатским мандатом спокойно продолжает "законотворить" в парламенте.

Парламентария, которому приписывали романы с самыми известными моделями мира, Александра Онищенко обвиняют в нанесении ущерба государству через продажу газа по серым схемам. Обокрал Украину на три миллиарда гривен. Из Украины нардеп сбежал. В Испании он арендует виллу и обивает пороги в местном суде.

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Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Алена Чернецкая
Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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