Як знімали недоторканість із депутатів восьмого скликання

За це скликання парламентарії чи не побили рекорд: з десяток законотворців залишилися без імунітету. Чи є життя без депутатського захисту і чи хоч когось засудили після зняття недоторканності?

Відкрив "недоторканнопад" у Раді восьмого скликання Сергій Клюєв. З мажоритарника зняли імунітет і дали дозвіл на притягнення до відповідальності. Щоправда, з України Сергій втік, а нещодавно Європейський суд зняв з народного депутата міжнародні санкції.

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Його тезка Сергій Мельничук був наступним. Йому інкримінували розкрадання тисячі автоматів Міноборони і організацію банди, однак він і досі відвідує будівлю під куполом.

З Ігора Мосійчука знімали недоторканність в дусі голлівудських фільмів. І справді було кіно – відео, де радикал бере хабар. І з ув'язненням, без можливості внести заставу народного депутата взяли під варту. Проте тривало це недовго. Через два місяці Вищий спеціалізований суд визнав незаконними зняття депутатської недоторканності і арешт. Зараз суттєво схудлий, з новою молодою дружиною і з депутатським мандатом спокійно продовжує "законотворити" в парламенті.

Парламентарія, якому приписували романи з найвідомішими моделями світу, Олександра Онищенка звинувачують у завданні збитків державі через продаж газу за сірими схемами. Обікрав Україну на три мільярди гривень. З України нардеп втік. В Іспанії він орендує віллу і оббиває пороги в місцевому суді.

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