Как собрать доказательства преступлений России против Украины

Украина должна создать Белую книгу нарушений прав человека Россией. Нужно отслеживать все преступления, которые совершает Россия, в первую очередь, на оккупированных территориях – в Крыму и Донбассе.

Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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Украина должна выступить в защиту всех. Не только Олега Сенцова и украинских политзаключенных. Также этнических украинцев, представителей других этнических меньшинств, проживающих в России – чеченцев, адыгов, дагестанцев. Россиян, которые воюют с путинским режимом. Мы не можем стоять в стороне, пока нарушается даже российское законодательство,

– подчеркивает Александр Хара.

Дипломат напоминает: в России закрываются украинские школы и библиотеки под надуманными предлогами. Осуждают проукраински настроенных граждан РФ. Недавно было сфабриковано дело против одного из руководителей фонда "Мемориал" Оюба Титиева, который устанавливает историческую справедливость в отношении преступлений СССР против собственных граждан.

Александр Хара отмечает – в США ежегодно выступают с подобными докладами о нарушениях прав человека в разных странах мира, и на основании этого регулируют с ними отношения. В ООН при подготовке резолюции, благодаря этим докладам, имеют конкретный фактаж.

Россия несколько лет назад заявила, что собирает материалы "преступлений украинской армии на Донбассе". И они потом могут им дать юридический ход. А мы этого не делаем. Если война завтра закончится, это не значит, что не надо восстанавливать историческую справедливость в отношении совершенных в РФ преступлений против наших граждан. Поэтому надо собрать доказательства, юридически оформить через уголовные производства,

– подчеркнул Хара.

Напомним, Грузия подала иск против России в Европейский суд по правам человека. Россию обвиняют в массовых нарушениях прав человека и преследовании этнических грузин на временно оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии.