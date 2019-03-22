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      Как строят автобан Киев – Днепр: впечатляющее видео

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      Как строят автобан Киев – Днепр
      Как строят автобан Киев – Днепр / ua.news

      Уже в 2021 году украинцы смогут пользоваться четырехполосным автобаном, который соединит Киев и Днепр. Следовательно, расстояние между городами можно будет преодолеть за четыре с половиной часа вместо шести или восьми.

      Видео по строительству автодороги обнародовал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

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      Стоит отметить, что в Полтавской области автобан строят на бетоне. И уже до конца 2019 года эту транспортную развязку должны достроить.

      Омелян убедил, что строители дают гарантию в 28 лет. А если автобан будут вовремя ремонтировать и проводить профилактические меры, то дорога должна прослужить не менее 50 лет.

      Нова транспортна розв’язка поблизу села Бутенки Кобеляцького району і дороги М-22 та Н-31 до неї будуть завершені до кінця цього року. Це частина стратегічного чотирьохполосного автобану Київ-Дніпро, який ми здамо до кінця 2021 року. Причому, в Полтавській області цей автобан будується в бетоні, з гарантією у 28 років! А при належному утриманні він прослужить не менше 50 років. Миколаїв-Кропивницький, об’їзна Житомира - починаємо еру бетонних доріг в Україні, які прокладаються за найсучаснішими технологіями. Про це у 2014 році ми могли лише мріяти - сьогодні це вже реальність. Дорожній Фонд Петро Порошенко змінює країну! Служба автомобільних доріг у Полтавській області - офіційна сторінка #УрядГройсмана

      Опубліковано Volodymyr Omelyan Пʼятниця, 22 березня 2019 р.

      К слову, Еврокомиссия планирует выделить 4,5 миллиарда евро на 39 украинских инфраструктурных проектов. Эти проекты предусмотрены стратегией Drive Ukraine 2030 и включены в индикативный план строительства трансъевропейской транспортной сети TEN-T.

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      Теги: Новости Украины Строительство Владимир Омелян Министерство инфраструктуры Дороги
      Источник: 24 Канал
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