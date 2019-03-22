Как строят автобан Киев – Днепр: впечатляющее видео
Уже в 2021 году украинцы смогут пользоваться четырехполосным автобаном, который соединит Киев и Днепр. Следовательно, расстояние между городами можно будет преодолеть за четыре с половиной часа вместо шести или восьми.
Видео по строительству автодороги обнародовал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.
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Стоит отметить, что в Полтавской области автобан строят на бетоне. И уже до конца 2019 года эту транспортную развязку должны достроить.
Омелян убедил, что строители дают гарантию в 28 лет. А если автобан будут вовремя ремонтировать и проводить профилактические меры, то дорога должна прослужить не менее 50 лет.
К слову, Еврокомиссия планирует выделить 4,5 миллиарда евро на 39 украинских инфраструктурных проектов. Эти проекты предусмотрены стратегией Drive Ukraine 2030 и включены в индикативный план строительства трансъевропейской транспортной сети TEN-T.