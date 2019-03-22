Як будують автобан Київ – Дніпро: вражаюче відео

Вже у 2021 році українці зможуть користуватися чотирисмуговим автобаном, що з'єднає Київ та Дніпро. Відтак відстань між містами можна буде подолати за чотири з половиною години замість шести чи восьми.

Відео з будівництва автошляху оприлюднив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

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Варто зазначити, що у Полтавській області автобан будують на бетоні. І вже до кінця 2019 року цю транспортну розв'язку мають добудувати.

Омелян переконав, що будівельники дають гарантію у 28 років. А якщо автобан будуть вчасно ремонтувати та проводити профілактичні заходи, то дорога має прослужити не менш, ніж 50 років.

Нова транспортна розв’язка поблизу села Бутенки Кобеляцького району і дороги М-22 та Н-31 до неї будуть завершені до кінця цього року. Це частина стратегічного чотирьохполосного автобану Київ-Дніпро, який ми здамо до кінця 2021 року. Причому, в Полтавській області цей автобан будується в бетоні, з гарантією у 28 років! А при належному утриманні він прослужить не менше 50 років. Миколаїв-Кропивницький, об’їзна Житомира - починаємо еру бетонних доріг в Україні, які прокладаються за найсучаснішими технологіями. Про це у 2014 році ми могли лише мріяти - сьогодні це вже реальність. Дорожній Фонд Петро Порошенко змінює країну! Служба автомобільних доріг у Полтавській області - офіційна сторінка #УрядГройсмана Опубліковано Volodymyr Omelyan Пʼятниця, 22 березня 2019 р.

До слова, Єврокомісія планує виділити 4,5 мільярда євро на 39 українських інфраструктурних проектів. Ці проекті передбачені стратегією Drive Ukraine 2030 та включені в індикативний план будівництва транс'європейської транспортної мережі TEN-T.