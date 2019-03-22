Як будують автобан Київ – Дніпро: вражаюче відео
Вже у 2021 році українці зможуть користуватися чотирисмуговим автобаном, що з'єднає Київ та Дніпро. Відтак відстань між містами можна буде подолати за чотири з половиною години замість шести чи восьми.
Відео з будівництва автошляху оприлюднив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.
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Варто зазначити, що у Полтавській області автобан будують на бетоні. І вже до кінця 2019 року цю транспортну розв'язку мають добудувати.
Омелян переконав, що будівельники дають гарантію у 28 років. А якщо автобан будуть вчасно ремонтувати та проводити профілактичні заходи, то дорога має прослужити не менш, ніж 50 років.
До слова, Єврокомісія планує виділити 4,5 мільярда євро на 39 українських інфраструктурних проектів. Ці проекті передбачені стратегією Drive Ukraine 2030 та включені в індикативний план будівництва транс'європейської транспортної мережі TEN-T.