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      У "найбіднішому регіоні Європи" бізнесмен збудував унікальний автобан за 4 тисячі євро

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      Бізнесмен влаштував масштабне шоу з відкриття "автобану"
      Бізнесмен влаштував масштабне шоу з відкриття "автобану" / facebook.com/destinasjonromania

      На знак протесту проти вкрай погано розвиненої дорожньої інфраструктури у Румунії бізнесмен Стефан Мандачі побудував у місті Сучава автобан за свої гроші. Але грошей він мав небагато, тому завширшки автобан – лише у один метр.

      "Ми – найбідніший регіон у Європі. І я хочу, щоб тут, в моєму регіоні, були автомагістралі. Тут, в Сучаві, в моєму рідному місті", – заявив Мандачі під час відкриття автобану. Про це розповіло румунське видання Monitorul.

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      На відкриття прийшло дуже багато людей і навіть мер міста Некулай Мирон. Він погодився з думкою Мандачі, що люди втомилися від обіцянок влади поліпшити дорожню інфраструктуру.

      Румунія
      Автобан в один метрі завширшки

      Саме це було причино, чому Мандачі вирішив витратити власні 4 тисячі 500 євро на проект "Румунії потрібні дороги". А таку малу суму він виділив з аргументом, що "влада ж теж виділяє мало, але не робить навіть того". Цих грошей вистачило на дорогу завширшки в один метр.

      Румунія
      "Однометрова автострада" – так і назвали новозбудовану дорогу

      Попри загалом гумористичний настрій акції, проблема автобану біля Сучави доволі серйозна – зараз через місто проїжджає багато транзитного транспорту до Бухареста, Ясси, до Молдови, що руйнує дороги і будинки в самому місті.

      румунія
      Сучава, будівництво "Однометрового шосе"

      Навіть президент Румунії Клаус Йоганніс підтримав ініціативу Мандачі, попри те, що сам Мандачі наголосив: "Те, що я роблю – це не цирк, і не політика".

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      Теги: Гроші Курйозні новини Румунія Дороги
      Джерело: 24 Канал
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