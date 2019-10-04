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      Как судья добился экстрадиции украинского взяточника из Австрии

      68 Читати новину українською
      Андрей Бицюк
      Андрей Бицюк / sud.ua

      Лауреат премии "Честь недели" работает следственным судьей в Антикоррупционном суде. Это означает что он рассматривает ходатайство о проведении следственных действий и мер, как например содержание под стражей и домашний арест подозреваемых. Так чтобы они не могли сбежать до завершения следствия и суда.

      Об этом рассказала Ирина Шиба в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть недели".

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      В сентябре Андрей Бицюк рассматривал такое ходатайство в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Украины – Виктора Татькова. Следствие подозревает Татькова в пособничестве и вынесении неправосудных решений, вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел и деятельность других судей, получении взятки и отмывании средств.

      Журналисты "Схем" нашли около сотни объектов недвижимости в Украине и около десятка в Испании, оформленных на родственников и неимущих друзей Татькова. С декабря 2016 года Виктор Татьков в розыске. По данным правоохранителей, он находится на территории Австрии и уклоняется от следствия.

      Віктор Татьков
      Виктор Татьков

      Но его экстрадиция была невозможной, потому что Апелляционный суд Киева дважды необоснованно отменил определения районного суда о содержании Татькова под стражей. В сентябре Генеральная прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения Татькову в виде содержания под стражей в Антикоррупционный суд.

      Следственный судья Андрей Бицюк обратил внимание, что Татьков умышленно уклонялся от следствия и суда в Украине и разрешил его содержание под стражей. Благодаря этому решению Татькова наконец смогут экстрадировать в Украину. Также судья избрал меру пресечения Евгении Катасоновой, которая работала главным специалистом канцелярии Управления документального обеспечения Высшего хозяйственного суда Украины и обвиняется в пособничестве Татькову.

      Андрій Біцюк
       Андрей Бицюк

      Премию ЧЕСТЬ недели получает следственный судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк.

      Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

      Полный выпуск программы "Честь и НЕЧесть" смотрите здесь

      Видео полного видеоблога Ирины Шибы "Честь и НЕЧесть" за 21 июня 2019:

       

      blog_ava
      Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
      4 октября
      629
      Автор: Ирина Шиба
      Теги: Новости Украины Новости политики Апелляционний суд Киева Судьи Видеоблоги
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