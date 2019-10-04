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      Як суддя домігся екстрадиції українського хабарника з Австрії

      80 Читать новость на русском
      Андрій Біцюк
      Андрій Біцюк / sud.ua

      Лауреат премії "Честь тижня" працює слідчим суддею в Антикорупційному суді. Це означає що він розглядає клопотання про проведення слідчих дій та запобіжні заходи, як от тримання під вартою та домашній арешт підозрюваних. Так щоб вони не могли втекти до завершення слідства та суду.

      Про це розповіла Ірина Шиба у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть тижня".

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      У вересні Андрій Біцюк розглядав таке клопотання щодо ексголови Вищого господарського суду України – Віктора Татькова. Слідство підозрює Татьковав пособництві й винесенні неправосудних рішень, втручанні в автоматизовано систему розподілу справ та діяльність інших суддів, одержані хабаря та відмиванні коштів.

      Журналісти "Схем" знайшли близько сотні об’єктів нерухомості в Україні та близько десятка в Іспанії, оформлених на родичів та незаможних друзів Татькова. З грудня 2016 року Віктор Татьков у розшуку. За даними правоохоронців, він перебуває на території Австрії й ухиляється від слідства.

      Віктор Татьков
      Віктор Татьков

      Та його екстрадиція була неможливою, бо Апеляційний суд Києва двічі необґрунтовано скасував ухвали районного суду про тримання Татькова під вартою. В вересні Генеральна прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу до Татькова у виді тримання під вартою до Антикорупційного суду.

      Слідчий суддя Андрій Біцюк звернув увагу, що Татьков умисне ухилявся від слідства та суду в Україні та дозволив його тримання під вартою. Завдяки цьому рішенню Татькова нарешті зможуть піддати екстрадиції в Україну. Також суддя обрав запобіжний захід Євгенії Катасоновій, яка працювала головним спеціалістом канцелярії Управління документального забезпечення Вищого господарського суду України і обвинувачується в пособництві Татькову.

      Андрій Біцюк
       Андрій Біцюк

      Премію ЧЕСТЬ тижня отримує слідчий суддя Вищого Антикорупційного суду Андрій Біцюк.

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

      Повний випуск програми "Честь і НЕЧесть" дивіться тут

      Відео повного відеоблогу Ірини Шиби "Честь і НЕЧесть" за 21 червня 2019:

       

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      Автор: Ірина Шиба
      Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Судді Апеляційний суд Києва
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