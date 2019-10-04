Таємна кишенька для хабаря у суддівській мантії: чи опиниться корупціонер на лаві підсудних

Підготовче засідання в його справі не може початись понад 2,5 роки. Бо судді Печерського суду, які розглядають його справу постійно хворіють, або хворіє сам суддя. Проте попри хворобу жваво бігає від журналістів.

НЕчесть тижня

В грудні 2016 року суддю Київського апеляційного адміністративного суду Ігоря Петрика затримали на робочу місці. Його обвинувачують в отриманні хабаря у 5 тисяч доларів за повернення анульованої ліцензії підприємству з утилізації небезпечних відходів.

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Хабар суддя ховав під суддівською мантією у спеціально зробленій кишеньці. Хоча сам Ігор Петрик звісно ж вважає себе ні в чому не винним та звинувачує свого помічника. Цікаво, що помічника Петрика з суду звільнили, а от сам Петрик продовжує працювати суддею.

Ну як працювати? Фактично останню справу він розглядав в кінці 2018 року. А коли його суд реорганізували, то його не перевели до Шостго апеляційного суду з іншими суддями. Але й не звільнили.

Тож Ігор Петрик продовжує отримувати заробітну плату – близько 90 тисяч гривень щомісяця. Про це ми дізнались із декларації судді. В якій він також задекларував кілька мільйонів гривень на рахунках родини, а ще задекларував моторний двигун від катера, мисливську зброю та кухонний гарнітур.



НЕчесть тижня

Премію НЕ.ЧЕСТЬ тижня за ймовірне отримання хабаря та численні статки сумнівного походження отримує суддя Київського апеляційного адміністративного суду Ігор Петрик.

Є шанс що справа Ігоря Потрика зовсім скоро дійде логічної розв’язки, адже її передають у Вищий антикорупційний суд. Саме на суддів цього суду покладають високі сподівання щодо чесного та оперативного розгляду справ топкорупціонерів.

Честь тижня

Лауреат нашої премії працює слідчим суддею в Антикорупційному суді. Це означає що він розглядає клопотання про проведення слідчих дій та запобіжні заходи, як от тримання під вартою та домашній арешт підозрюваних. Так щоб вони не могли втекти до завершення слідства та суду.

В вересні Андрій Біцюк розглядав таке клопотання щодо ексголови Вищого господарського суду України – Віктора Татькова. Слідство підозрює Татьковав пособництві й винесенні неправосудних рішень, втручанні в автоматизовано систему розподілу справ та діяльність інших суддів, одержані хабаря та відмиванні коштів.



Віктор Татьков

Журналісти "Схем" знайшли близько сотні об’єктів нерухомості в Україні та близько десятка в Іспанії, оформлених на родичів та незаможних друзів Татькова. З грудня 2016 року Віктор Татьков у розшуку. За даними правоохоронців, він перебуває на території Австрії й ухиляється від слідства.

Та його екстрадиція була неможливою, бо Апеляційний суд Києва двічі необґрунтовано скасував ухвали районного суду про тримання Татькова під вартою. В вересні Генеральна прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу до Татькова у виді тримання під вартою до Антикорупційного суду.



Честь тижня

Слідчий суддя Андрій Біцюк звернув увагу, що Татьков умисне ухилявся від слідства та суду в Україні та дозволив його тримання під вартою. Завдяки цьому рішенню Татькова нарешті зможуть піддати екстрадиції в Україну. Також суддя обрав запобіжний захід Євгенії Катасоновій, яка працювала головним спеціалістом канцелярії Управління документального забезпечення Вищого господарського суду України і обвинувачується в пособництві Татькову.

Премію ЧЕСТЬ тижня отримує слідчий суддя Вищого Антикорупційного суду Андрій Біцюк.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.