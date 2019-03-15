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      Как судья умудрился заработать миллионы на служебном поместье

      39 Читати новину українською

      Высшая квалификационная комиссия судей объявила списки победителей конкурса в Верховный и Высший антикоррупционный суды. В Антикоррупционный суд и его Апелляционную палату в общем попало 39 человек – только к некоторым из них у антикоррупционных организаций есть вопросы.

      НЕчесть недели

      С 78 вакансий в Антикоррупционный суд – 16 досталось кандидатам из списка нечестных. Такие результаты сообщил Общественный совет добродетели. Среди них – экс-судья Высшего хозяйственного суда Сергей Могил, который является племянником народного депутата Сергея Кивалова.

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      В 2002 году Могила назначили судьей Хозяйственного суда Одесской области, а уже через год судья стал заместителем председателя этого суда. В 2009 году после работы в местном суде Сергея Могила сразу назначили на должность судьи Высшего хозяйственного суда. Апелляционный суд он перескочил.

      Интересно, что вместе с судейским окладом в 2011-2013 годах Могил получал доход и от преподавания в Национальном университете "Одесская юридическая академия", основателем и президентом которой является его дядя Сергей Кивалов. В то время Кивалов был членом Высшего совета юстиции.

      антикорупційний суд
      Сергей Кивалов

      Несмотря на все признаки содействия дяди карьерному росту своего племянника, Сергей Могил такие подозрения опровергает.

      В Общественном совете добродетели возникли вопросы не только по родственным связям Могила, но и по истории приватизации служебного жилья. В 2012 году служитель Фемиды получил служебную квартиру на Печерске площадью 112 квадратов. В 2014 году судья ее приватизировал, а в 2017 году продал за более одного миллиона гривен.

      антикорупціний суд

      Документ о получении квартиры

      К слову, в том же жилом комплексе служебные квартиры получили и другие коллеги Могила – экс-судьи Галина Прокопанич и Михаил Запорожченко. Они, по версии следствия, входили в круг судей клана "Татькова-Емельянова". И это при том, что в 2016 году жена судьи Могила купила квартиру площадью 182 квадрата в элитном жилом комплексе "Премиум". А пользуется семья недешевыми машинами BMW и Grand Cherokee.

      судді корупція
      Жена судьи приобрела элитную квартиру

      судді корупція
      Элитный жилой комплекс "Премиум"

      авто
      Элитное авто судьи

      Возникает логичный вопрос, а действительно ли семье Могила было так нужно служебное жилье? А если так, то почему же он его продал?

      Премию "НЕчесть недели" за продажу служебной квартиры получает новоиспеченный судья Верховного суда Сергей Могил, который за свою успешную карьеру, вероятно, должен благодарить своего дядю Сергея Кивалова.

      судді
      Премию "нечестие недели" получил Сергей Могил

      Честь недели

      Большую часть сомнительных претендентов в Верховный суд отсеял Общественный совет международных экспертов – по результатам собеседований, он не пропустил дальше 42 кандидата. И только те, кто смог ответить на все вопросы международных экспертов прошли дальше.

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      Среди них адвокат семей Героев Небесной сотни Маркиян Галабала. В частности, Галабала защищал интересы семьи активиста Майдана Александра Храпаченка, который погиб во время Революции достоинства от огнестрельного ранения. Позже следователи установили, что пулю выпустили из снайперской винтовки, закрепленной за бойцом подразделения "Омега".

      галаба
      Маркиян Галабала

      майдан
      Активист Майдана Александр Храпаченко

      Маркиян Галабала в течение нескольких лет пытается добиться справедливости для семей погибших активистов в судах. В 2014 году Галабала был заместителем председателя Временной специальной комиссии по проверке судей Майдана – так называют тех служителей Фемиды, которые запрещали мирные собрания и принимали политически мотивированные решения в отношении участников мирных протестов.

      Что такое Евромайдан, или Революция Достоинства?Акции протеста в Украине в 2013-2014 годах против коррупции, произвола правоохранительных органов и сил спецназначения при режиме Виктора Януковича, а также на поддержку европейского вектора внешней политики Украины. Из-за столкновения активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева погибли более 100 участников протестов. Погибших стали называть Небесной Сотней. После событий на Майдане тогдашний президент Янукович сбежал из страны.

      ВСК проверила 63 судей, из них рекомендовала уволить 46. Однако Высший совет правосудия решил по-своему – в результате уволили только 10% судей.

      Кроме этого, Галабала призывает нардепов и президента ратифицировать Римский статут – это международный договор, учредивший Международный уголовный суд в Гааге.

      Какова суть Римского статута?Договор позволяет привлечь к ответственности виновных в совершении геноцидов, преступлений против человечности, военных преступлений и преступлений агрессии. Если его ратифицируют в Украине, это поможет прозрачно расследовать преступления, которые совершили во время Евромайдана, оккупации Крыма и вооруженного конфликта на Донбассе. А контроль международного института, по словам Галабала, будет стимулировать правоохранителей тщательнее собирать доказательства.

      Премию "Честь недели" за вклад по раскрытию нарушений судей и правоохранителей во время Майдана и привлечение их к ответственности получает будущий судья Высшего антикоррупционного суда Маркиян Галабала.

      судді
      Премию "Честь недели" получил Маркиян Галабала

      Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.

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      Автор: Ирина Шиба
      Теги: Новости Украины Коррупция Видеоблоги Судьи Антикоррупционный суд Верховная Рада Евромайдан Небесная Сотня
      Источник: 24 канал
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