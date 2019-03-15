Як суддя примудрився заробити мільйони на службовому маєтку

Вища кваліфкомісія суддів оголосила списки переможців конкурсу до Верховного та Вищого антикорупційного судів. В Антикорупційний суд та його Апеляційну палату загалом потрапило 39 осіб – лише до кількох з них у антикорупційних організацій є запитання.

НЕчесть тижня

З 78 вакансій в Антикорупційний суд – 16 дісталося кандидатам зі списку недоброчесних. Такі результати повідомила Громадська рада доброчесності. Серед них – екс-суддя Вищого господарського суду Сергій Могил, який є племінник народного депутата Сергія Ківалова.

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У 2002 році Могила призначили суддею Господарського суду Одеської області, а вже за рік суддя став заступником голови цього суду. У 2009 році після роботи в місцевому суді Сергія Могила одразу призначили на посаду судді Вищого господарського суду. Апеляційний суд він перескочив.

Цікаво, що разом із суддівським окладом у 2011-2013 роках Могил отримував дохід і від викладання у Національному університеті "Одеська юридична академія", засновником та президентом якої є його дядько Сергій Ківалов. В той час Ківалов був членом Вищої ради юстиції.



Сергій Ківалов

Попри всі ознаки дядькового сприяння кар'єрному росту свого племінника, Сергій Могил такі підозри спростовує.

У Громадської ради доброчесності виникли питання не тільки щодо родинних зв'язків Могила, а й щодо історії приватизації службового житла. У 2012 році служитель Феміди отримав службову квартиру на Печерську площею 112 квадратів. У 2014 році суддя її приватизував, а у 2017 році продав за понад один мільйон гривень.



Документ про отримання квартири

До слова, у тому ж житловому комплексі службові квартири отримали й інші колеги Могила – екс-судді Галина Прокопанич та Михайло Запорожченко. Вони, за версією слідства, входили в коло суддів клану "Татькова-Ємельянова". І це при тому, що у 2016 році дружина судді Могили купила квартиру площею 182 квадрати в елітному житловому комплексі "Преміум". А користується родина недешевими автівками BMW та Grand Cherokee.



Дружина судді придбала елітну квартиру



Елітний житловий комплекс "Преміум"



Елітне авто судді

Виникає логічне запитання, а чи справді родині Могила було так потрібне службове житло? А якщо так, то чому ж він його продав?

Премію "НЕчесть тижня" за продаж службової квартири отримує новоспечений суддя Верховного суду Сергій Могил, який своїй успішній кар'єрі ймовірно завдячує своєму дядьку Сергію Ківалову.



Премію "НЕчесть тижня" отримав Сергій Могил

Честь тижня

Більшу частину сумнівних претендентів до Верховного суду відсіяла Громадська рада міжнародних експертів – за результатами співбесід, вона не пропустила далі 42 кандидатів. І лише ті, хто зміг відповісти на всі запитання міжнародних експертів пройшли далі.

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Серед них адвокат родин Героїв Небесної сотні Маркіян Галабала. Зокрема, Галабала захищав інтереси сім'ї активіста Майдану Олександра Храпаченка, який загинув під час Революції гідності від вогнепального поранення. Пізніше слідчі встановили, що кулю випустили зі снайперської гвинтівки, закріпленої за бійцем підрозділу "Омега".



Маркіян Галабала



Активіст Майдану Олександр Храпаченко

Маркіян Галабала впродовж кількох років намагається добитися справедливості для родин загиблих активістів у судах. У 2014 році Галабала був заступником голови Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів Майдану – так називають тих служителів Феміди, які забороняли мирні зібрання та ухвалювали політично вмотивовані рішення щодо учасників мирних протестів.

Що таке Євромайдан, або Революція Гідності?Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення за режиму Віктора Януковича, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад 100 учасників протестів. Загиблих почали називати Небесною Сотнею. Після подій на Майдані тодішній президент Янукович втік з країни.

ТСК перевірила 63 судді, з них рекомендувала звільнити 46. Однак Вища рада правосуддя вирішила по-своєму – в результаті звільнили лише 10% суддів.

Окрім цього, Галабала закликає нардепів та президента ратифікувати Римський статут – це міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

Яка суть Римського статуту? Договір дозволяє притягнути до відповідальності винних у скоєнні геноцидів, злочинів проти людяності, воєнних злочинів та злочинів агресії. Якщо його ратифікують в Україні, це допоможе прозоро розслідувати злочини, які скоїли під час Євромайдану, окупацію Криму та збройний конфлікт на Донбасі. А контроль міжнародної інституції, за словами Галабали, стимулюватиме правоохоронців ретельніше збирати докази.

Премію "Честь тижня" за вклад щодо розкриття порушень суддів і правоохоронців під час Майдану та притягнення їх до відповідальності отримує майбутній суддя Вищого антикорупційного суду Маркіян Галабала.



Премію "Честь тижня" отримав Маркіян Галабала

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи та добивається очищення суддівських лав.