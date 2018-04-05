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Как Сумщина оправляются от большой воды

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Стремительное таяние снега наделало беды людям в северо-восточных регионах Украины. Вода ушла, люди оправляются от горя и считают убытки.

Уже третий день семья Никулиных приводит в порядок свое жилище. Убирают комнаты от ила и сушат вещи. Вода уничтожила все поголовье птицы, технику и много мебели. На дворе, где сейчас сушится все имущество Никулиных, уровень воды достигал до 2 метров. Их дом одним из первых накрыло волной воды, которую несло с дамбы.

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Считать нанесенный ущерб боятся, потому что речь идет о сотнях тысяч. Чтобы оценить все повреждения, в городском совете создали специальную комиссию.

Они обходят все улицы, которые попали в зону подтопления, каждое подворье. Оценивают, описывают нанесенный ущерб и разрушения, – сказал заместитель городского головы Ахтырки Сергей Мартимьянов.

После осмотра комиссия подсчитает ущерб и определит суммы компенсации для пострадавших от стихии. Сделать это обещают не позднее чем за две недели.

Напомним, в ночь на понедельник охтырская дамба не выдержала потока талой воды. И каскадом наполняла другие водоемы, в том числе и реку, которая протекает через город. Затопило 4 сотни домохозяйств. На некоторое дворах вода достигала до двух метров. Полицейские спасали людей на лодках.

Теги: Новости Украины Наводнение в Украине Сумы
Источник: 24 Канал
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