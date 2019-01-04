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      Как Трамп использовал известный слоган из "Игры Престолов"

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Фото из соцсетей

      Президент США Дональд Трамп опубликовал фотоколлаж о строительстве стены на границе с Мексикой. В нем он в очередной раз использовал лозунг из известного сериала "Игра престолов".

      Фото Дональд Трамп обнародовал на своей странице в Instagram.

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      Фотографию сопровождает слоган The Wall Is Coming ("Стена близко"), написанный фирменным шрифтом из сериала. При этом оригинальный слоган из "Игры престолов" звучит как "Зима близко".

      В сети фанаты культового сериала усомнились в том, что американский лидер смотрел седьмой сезон, где огромную стену на границе Семи королевств разрушает дракон.

      Напомним, что 26 декабря глава Белого дома Дональд Трамп подписал документ о строительстве участка пограничной стены в Техасе протяженностью 185 километров. А в октябре 2017 года предложил новую жесткую иммиграционную политику. Среди требований – сооружение стены на границе с Мексикой и ускорение процедуры депортации из США лиц с истекшим сроком действия виз.

      Теги: Новости политики Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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