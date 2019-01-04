Як Трамп використав відомий слоган з "Гри Престолів"

Президент США Дональд Трамп опублікував фотоколаж про будівництво стіни на кордоні з Мексикою. У ньому він в черговий раз використав гасло з відомого серіалу "Гра престолів".

Фото Дональд Трамп оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

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Фотографію супроводжує слоган The Wall Is Coming ("Стіна близько"), написаний фірмовим шрифтом із серіалу. Натомість оригінальний слоган з "Гри престолів" звучить як "Зима близько".

У мережі фанати культового серіалу засумнівалися в тому, що американський лідер дивився сьомий сезон, де велетенську стіну на кордоні Семи королівств руйнує дракон.

Нагадаємо, що 26 грудня очільник Білого дому Дональд Трамп підписав документ про будівництво ділянки прикордонної стіни в Техасі протяжністю 185 кілометрів. А у жовтні 2017 року запропонував нову жорстку імміграційну політику. Серед вимог – спорудження муру на кордоні з Мексикою та прискорення процедури депортації з США осіб із простроченим терміном дії віз.