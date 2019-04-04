Как убрать квартиру от лишнего: 5 эффективных советов

Убранный и чистый дом без лишних вещей принесет вам одно удовольствие. Как избавиться от лишнего и навести порядок в доме до весны?

Если вы хотите взбодрить свой интерьер, впустить в жизнь новую энергию и новые события, то стоит задуматься об избавлении от лишнего, устаревшего и надоевшего. Однако очень часто попытки очистить шкафы от лишнего заканчиваются, так и не начавшись, либо не приносят результатов. Есть несколько техник, которые помогут достичь успеха в этом.

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Возьмите вещь в руки и подумайте, часто ли вы ею пользуетесь

Задайте себе вопрос, нравится ли вам эта вещь и какова вероятность, что она еще пригодится. Если вы ответили на все негативно, от нее явно стоит избавиться.

Разделите вещи на категории

Раскладывайте вещи по категориям или складывайте в пакеты, чтобы даже в процессе не возникало хаоса. Это будет мотивировать на продолжение работы. Вот основные категории, на которые можно ориентироваться для удобства: оставить, отдать или продать, отремонтировать, выбросить и разнести по другим комнатам.

Фокусируйте внимание

Например, вы начали разбирать в шкафу одежду и нашли косметику. Понесли ее на место, обнаружили в комоде беспорядок и начали убираться там. К концу дня оказывается, что вы не разобрали ни одежду, ни косметику. Сосредоточьтесь на одном деле, а потом уже беритесь за другое.

Не создавайте дискомфорт другим

Не надо отвозить лишние вещи родителям, на дачу или знакомым, если не уверены, что это там понадобится. Лучше отдайте ношеные футболки и джинсы, прочитанные книги и надоевшие игрушки в благотворительный фонд, который отдаст их нуждающимся.

Журналисты Недвижимости 24 подготовили для вас инфографику, которая поможет правильно убрать дом.



Уборка дома: инфографика