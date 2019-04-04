09:30
4 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как Путин становится античным героем. Особое Prado для россиян
      Вєсті Кремля
      22:14, 3 апреля
      Вести.UA: Как Порошенко вытягивает свой рейтинг. Телефонная проблема Ляшко
      Вєсті.UA
      20:12, 3 апреля
      Заоблачные счета: о каких махинациях "Киевтеплоэнерго" должен знать каждый
      ЦРУ
      09:00, 3 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Секретные объекты
      Згадати все
      22:21, 3 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Как убрать квартиру от лишнего: 5 эффективных советов

      55 Читати новину українською

      Убранный и чистый дом без лишних вещей принесет вам одно удовольствие. Как избавиться от лишнего и навести порядок в доме до весны?

      Если вы хотите взбодрить свой интерьер, впустить в жизнь новую энергию и новые события, то стоит задуматься об избавлении от лишнего, устаревшего и надоевшего. Однако очень часто попытки очистить шкафы от лишнего заканчиваются, так и не начавшись, либо не приносят результатов. Есть несколько техник, которые помогут достичь успеха в этом.

      Читайте также: 5 простых советов, как создать домашнюю атмосферу в съемной квартире

      Возьмите вещь в руки и подумайте, часто ли вы ею пользуетесь

      Задайте себе вопрос, нравится ли вам эта вещь и какова вероятность, что она еще пригодится. Если вы ответили на все негативно, от нее явно стоит избавиться.

      Разделите вещи на категории

      Раскладывайте вещи по категориям или складывайте в пакеты, чтобы даже в процессе не возникало хаоса. Это будет мотивировать на продолжение работы. Вот основные категории, на которые можно ориентироваться для удобства: оставить, отдать или продать, отремонтировать, выбросить и разнести по другим комнатам.

      Фокусируйте внимание

      Например, вы начали разбирать в шкафу одежду и нашли косметику. Понесли ее на место, обнаружили в комоде беспорядок и начали убираться там. К концу дня оказывается, что вы не разобрали ни одежду, ни косметику. Сосредоточьтесь на одном деле, а потом уже беритесь за другое.

      Не создавайте дискомфорт другим

      Не надо отвозить лишние вещи родителям, на дачу или знакомым, если не уверены, что это там понадобится. Лучше отдайте ношеные футболки и джинсы, прочитанные книги и надоевшие игрушки в благотворительный фонд, который отдаст их нуждающимся.

      Журналисты Недвижимости 24 подготовили для вас инфографику, которая поможет правильно убрать дом.

      Прибирання вдома: інфографіка
      Уборка дома: инфографика

      читайте также:
      •  
      blog_ava
      Стадион, так стадион, – Порошенко ответил на ультиматум Зеленского
      сегодня
      3351
      Теги: Фотоновости Советы Идеи для интерьера Дизайн Новости недвижимости Ремонт Декор и дом
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Навів мости: нащо Кличко нівечить Володимирську гірку?
      сегодня , 08:40 Навів мости: нащо Кличко нівечить Володимирську гірку?
      Михайло Поживанов 442
      Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
      3 апреля , 21:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
      Женя Котик 1139
      Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      3 апреля , 17:41 Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      Блог Соцмережі 7943
      4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      3 апреля , 17:01 4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      Фундація DEJURE 1153
      Правительство Зеленского vs правительство Порошенко: каким будет и чего ждать
      3 апреля , 16:15 Правительство Зеленского vs правительство Порошенко: каким будет и чего ждать
      Ірина Поліщук 2181
      Дача и квартиры жены: какой недвижимостью владеет Анатолий Гриценко
       2 марта , 21:01
      Ежедневно или раз в год: как часто надо убирать дома – инфографика
       9 марта , 10:45
      Как сделать весеннюю уборку легкой и приятной: 9 лайфхаков
       2 марта , 10:47
      Три фактора, почему недвижимость стоит купить именно сейчас
       15 февраля , 14:27
      Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками
       29 апреля , 11:33
      Что делает Brexit с ценами на элитное жилье в Лондоне
       6 февраля , 13:49
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук