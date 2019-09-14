Как Украина должна противостоять агрессии России: заявление Гончарука

Российская Федерация давно проявляет агрессию относительно Украины, ведь оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе. Поэтому лучший способ бороться с Кремлем – достигать успеха внутри страны.

Премьер-минист Алексей Гончарук во время форума YES в Киеве отметил, что Россия также является соседкой Украины. Поэтому нам следует искать пути сосуществования со страной-агрессором, пишет Укринформ.

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"Россия – агрессор, и здесь нет никаких вопросов. Наши взгляды со времен Майдана в этом плане никак не изменилась. Но это никак не отменяет того, что Россия – это наш самый большой сосед, и просто нужно осознать, как сосуществовать с этой великой страной в дальнейшем", – подчеркнул Гончарук.

Глава Кабмина добавил, что украинская власть старается быть прагматичной и считает, что лучший ответ любому агрессору – это собственный успех. Поэтому, правительство будет активно работать над этим.

Нам нужно продемонстрировать, что мы успешны. Мы, как правительство, точно будем концентрироваться на том, чтобы максимально быстро сделать Украину успешной страной. Это будет наш асимметричный ответ любой агрессии сейчас,

– подчеркнул он.

К слову, 13 сентября на форуме YES Президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам государства из Запада и подчеркнул, как важно сохранять санкции против России за ее агрессию на Донбассе.



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