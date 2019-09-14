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      Як Україна має протистояти агресії Росії: заява Гончарука

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      Гончарук переконаний, що Росія – країна агресор щодо України
      Гончарук переконаний, що Росія – країна агресор щодо України / Фото з Facebook

      Російська Федерація давно проявляє агресію щодо України, адже окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі. Тому найкращий спосіб боротися з Кремлем – досягати успіху всередині країни.

      Прем'єр-мініст Олексій Гончарук під час форуму YES у Києві відзначив, що Росія також є сусідкою України. Тому нам варто шукати шляхи співіснування з країною-агресором, пише Укрінформ.

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      "Росія – агресор, і тут немає ніяких питань. Наші погляди з часів Майдану в цьому плані ніяк не змінилася. Але це ніяк не відміняє того, що Росія – це наш найбільший сусід, і просто потрібно усвідомити, як співіснувати із цією великою країною надалі", – наголосив Гончарук.

      Очільник Кабміну додав, що українська влада намагається бути прагматичною та вважає, що найкраща відповідь будь-якому агресору – це власний успіх. Тому, уряд активно працюватиме над цим.

      Нам потрібно продемонструвати, що ми успішні. Ми, як уряд, точно будемо концентруватися на тому, щоб максимально швидко зробити Україну успішною країною. Це буде наша асиметричні відповідь будь-якій агресії зараз,
      – підкреслив він.

      До слова, 13 вересня на форумі YES Президент України Володимир Зеленський звернувся до партнерів держави із Заходу і наголосив, як важливо зберігати санкції проти Росії за її агресію на Донбасі.

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      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Україна – Росія Новини Росії
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