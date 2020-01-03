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      Как Украина с Турцией создают оружие будущего: фото, видео

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      Турция и Украина совместно разрабатывают боевые беспилотники / Defense Express

      Украина в сотрудничестве с Турцией разрабатывает новые ударные беспилотники и беспилотные истребители. Один из таких беспилотников турецкая армия должна получить в ближайшее время.

      Что уже разработали страны

      Одним из первых проектов украинско-турецкого предприятия "Щит Черного моря" является оперативно-стратегический разведывательно-ударный беспилотник Akinci. Его создали компании "Укрспецэкспорт" и Baykar в августе 2019 года. А работает этот беспилотник на украинских двигателях АИ-450Т, которые разработало государственное предприятие из Запорожья "Ивченко-Прогресс", передает Defense Express.

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      Характеристики Akıncı:

      • размах крыльев – 20 метров,
      • длина – 12,3 метра,
      • максимальный взлетный вес беспилотника – 5500 килограммов,
      • емкость полезной нагрузки – 1350 кг,
      • максимальная высота полета – 12 тысяч метров,
      • рабочая высота полета – 9 тысяч метров,
      • продолжительность полета – более 24 часов.

      Одной из главных особенностей Akıncı является то, что его можно оснастить широким спектром боеприпасов, применяемых в обычной авиации. В частности, и дальнобойными крылатыми ракетами SOM турецкой компании Roketsan, способными уничтожать цели на расстоянии около 250 километров. К слову, для этой ракеты турбореактивные двигатели также разрабатывает запорожское предприятие "Ивченко-Прогресс".

      Первый испытательный полет нового ударного беспилотника с украинскими двигателями состоялся 6 декабря 2019 года. Akıncı пробыл в воздухе 16 минут и совершил плавную автоматическую посадку. Его планируют принять на вооружение турецкой армии уже в 2021 году.

      Как Украина и Турция разрабатывают боевые беспилотники

      Над каким беспилотным истребителем сейчас работают украинские и турецкие компании

      У самолета еще нет названия, но есть тактико-технические требования:

      • максимальный вес – до 3,5 тонн;
      • должен подниматься на высоту более чем 12 километров;
      • продолжительность полета – до 5 часов;
      • управление – с помощью спутниковых систем;
      • масса вооружения или полезной нагрузки – до 1 тонны.

      Беспилотник должен уничтожать как наземные, так и воздушные цели. Скорость более чем в 900 километров в час должна обеспечить доработанные украинские турбореактивные двигатели Al-25TLТ также от украинского "Ивченко-Прогресс".

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      Издание добавляет, что с 2021 по 2030 год Украина должна поставить в Турцию турбовинтовые двигатели АІ-450 к оперативно-стратегическому беспилотнику Akinci и модернизированные турбореактивные АІ-25 – к перспективному беспилотному истребителю. Всего за десять лет должны быть проставлены более 500 двигателей стоимостью более 600 миллионов долларов.

      Как Украина и Турция совместно производят беспилотники: видео

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Турции Оружие Укроборонпром
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