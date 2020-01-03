Как Украина с Турцией создают оружие будущего: фото, видео

Украина в сотрудничестве с Турцией разрабатывает новые ударные беспилотники и беспилотные истребители. Один из таких беспилотников турецкая армия должна получить в ближайшее время.

Что уже разработали страны

Одним из первых проектов украинско-турецкого предприятия "Щит Черного моря" является оперативно-стратегический разведывательно-ударный беспилотник Akinci. Его создали компании "Укрспецэкспорт" и Baykar в августе 2019 года. А работает этот беспилотник на украинских двигателях АИ-450Т, которые разработало государственное предприятие из Запорожья "Ивченко-Прогресс", передает Defense Express.

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Характеристики Akıncı:

размах крыльев – 20 метров,

длина – 12,3 метра,

максимальный взлетный вес беспилотника – 5500 килограммов,

емкость полезной нагрузки – 1350 кг,

максимальная высота полета – 12 тысяч метров,

рабочая высота полета – 9 тысяч метров,

продолжительность полета – более 24 часов.

Одной из главных особенностей Akıncı является то, что его можно оснастить широким спектром боеприпасов, применяемых в обычной авиации. В частности, и дальнобойными крылатыми ракетами SOM турецкой компании Roketsan, способными уничтожать цели на расстоянии около 250 километров. К слову, для этой ракеты турбореактивные двигатели также разрабатывает запорожское предприятие "Ивченко-Прогресс".

Первый испытательный полет нового ударного беспилотника с украинскими двигателями состоялся 6 декабря 2019 года. Akıncı пробыл в воздухе 16 минут и совершил плавную автоматическую посадку. Его планируют принять на вооружение турецкой армии уже в 2021 году.

Как Украина и Турция разрабатывают боевые беспилотники

Над каким беспилотным истребителем сейчас работают украинские и турецкие компании

У самолета еще нет названия, но есть тактико-технические требования:

максимальный вес – до 3,5 тонн;

должен подниматься на высоту более чем 12 километров;

продолжительность полета – до 5 часов;

управление – с помощью спутниковых систем;

масса вооружения или полезной нагрузки – до 1 тонны.

Беспилотник должен уничтожать как наземные, так и воздушные цели. Скорость более чем в 900 километров в час должна обеспечить доработанные украинские турбореактивные двигатели Al-25TLТ также от украинского "Ивченко-Прогресс".

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Издание добавляет, что с 2021 по 2030 год Украина должна поставить в Турцию турбовинтовые двигатели АІ-450 к оперативно-стратегическому беспилотнику Akinci и модернизированные турбореактивные АІ-25 – к перспективному беспилотному истребителю. Всего за десять лет должны быть проставлены более 500 двигателей стоимостью более 600 миллионов долларов.

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