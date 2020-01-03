Як Україна з Туреччиною створюють зброю майбутнього: фото, відео
Україна у співпраці з Туреччиною розробляє нові ударні безпілотники та безпілотні винищувачі. Один із таких безпілотників турецька армія має отримати вже найближчим часом.
Що вже розробили країни
Одним із перших проєктів українсько-турецького підприємства "Щит Чорного моря" є оперативно-стратегічний розвідувально-ударний безпілотник Akinci. Його створили компанії "Укрспецекспорт" та Baykar у серпні 2019 року. А працює цей безпілотник на українських двигунах АІ-450Т, які розробило державне підприємство з Запоріжжя "Івченко-Прогрес", передає Defense Express.
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Характеристики Akıncı:
- розмах крил – 20 метрів,
- довжина – 12,3 метра,
- максимальна злітна вага безпілотника – 5500 кілограмів,
- ємність корисного навантаження – 1350 кілограмів,
- максимальна висота польоту – 12 тисяч метрів,
- робоча висота польоту – 9 тисяч метрів,
- тривалість польоту – понад 24 години.
Однією з головних особливостей Akıncı є те, що його можна оснастити широким спектром боєприпасів, які застосовують у звичайній авіації. Зокрема, і далекобійними крилатими ракетами SOM турецької компанії Roketsan, здатними знищувати цілі на відстані близько 250 кілометрів. До слова, для цієї ракети турбореактивні двигуни також розробляє запорізьке підприємство "Івченко-Прогрес".
Перший випробувальний політ нового ударного безпілотника з українськими двигунами відбувся 6 грудня 2019 року. Akıncı пробув у повітрі 16 хвилин і здійснив плавну автоматичну посадку. Його планують прийняти на озброєння турецької армії вже у 2021 році.
Як Україна та Туреччина розробляють бойові безпілотники
Над яким безпілотним винищувачем зараз працюють українські та турецькі компанії
У літака ще немає назви, але є тактико-технічні вимоги:
- максимальна вага – до 3,5 тон;
- має підніматися на висоту у понад 12 кілометрів,
- тривалість польоту – до 5 годин,
- управління – за допомогою супутникових систем;
- маса озброєння чи корисного навантаження – до 1 тони.
Безпілотник повинен знищувати як наземні, так і повітряні цілі. Швидкість у понад 900 кілометрів за годину мають забезпечити доопрацьовані українські турбореактивні двигуни Al-25TLТ також від українського "Івченко-Прогрес".
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Видання додає, що з 2021 до 2030 року Україна має поставити до Туреччини турбогвинтові двигуни АІ-450 до оперативно-стратегічного безпілотника Akinci та модернізовані турбореактивні АІ-25 – до перспективного безпілотного винищувача. Загалом за десять років має бути проставлено понад 500 двигунів вартістю у понад 600 мільйонів доларів.
Як Україна та Туреччина спільно виробляють безпілотники: відео
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