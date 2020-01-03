Як Україна з Туреччиною створюють зброю майбутнього: фото, відео

Україна у співпраці з Туреччиною розробляє нові ударні безпілотники та безпілотні винищувачі. Один із таких безпілотників турецька армія має отримати вже найближчим часом.

Що вже розробили країни

Одним із перших проєктів українсько-турецького підприємства "Щит Чорного моря" є оперативно-стратегічний розвідувально-ударний безпілотник Akinci. Його створили компанії "Укрспецекспорт" та Baykar у серпні 2019 року. А працює цей безпілотник на українських двигунах АІ-450Т, які розробило державне підприємство з Запоріжжя "Івченко-Прогрес", передає Defense Express.

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Характеристики Akıncı:

розмах крил – 20 метрів,

довжина – 12,3 метра,

максимальна злітна вага безпілотника – 5500 кілограмів,

ємність корисного навантаження – 1350 кілограмів,

максимальна висота польоту – 12 тисяч метрів,

робоча висота польоту – 9 тисяч метрів,

тривалість польоту – понад 24 години.

Однією з головних особливостей Akıncı є те, що його можна оснастити широким спектром боєприпасів, які застосовують у звичайній авіації. Зокрема, і далекобійними крилатими ракетами SOM турецької компанії Roketsan, здатними знищувати цілі на відстані близько 250 кілометрів. До слова, для цієї ракети турбореактивні двигуни також розробляє запорізьке підприємство "Івченко-Прогрес".

Перший випробувальний політ нового ударного безпілотника з українськими двигунами відбувся 6 грудня 2019 року. Akıncı пробув у повітрі 16 хвилин і здійснив плавну автоматичну посадку. Його планують прийняти на озброєння турецької армії вже у 2021 році.

Як Україна та Туреччина розробляють бойові безпілотники

Над яким безпілотним винищувачем зараз працюють українські та турецькі компанії

У літака ще немає назви, але є тактико-технічні вимоги:

максимальна вага – до 3,5 тон;

має підніматися на висоту у понад 12 кілометрів,

тривалість польоту – до 5 годин,

управління – за допомогою супутникових систем;

маса озброєння чи корисного навантаження – до 1 тони.

Безпілотник повинен знищувати як наземні, так і повітряні цілі. Швидкість у понад 900 кілометрів за годину мають забезпечити доопрацьовані українські турбореактивні двигуни Al-25TLТ також від українського "Івченко-Прогрес".

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Видання додає, що з 2021 до 2030 року Україна має поставити до Туреччини турбогвинтові двигуни АІ-450 до оперативно-стратегічного безпілотника Akinci та модернізовані турбореактивні АІ-25 – до перспективного безпілотного винищувача. Загалом за десять років має бути проставлено понад 500 двигунів вартістю у понад 600 мільйонів доларів.

Як Україна та Туреччина спільно виробляють безпілотники: відео