Російський правозахисник Марк Фейгін розповів 24 Каналу, що такі заяви турецького лідера можна пояснити економічними інтересами, адже у його держави зараз фінансові труднощі. Ердоган, ймовірно, хоче вирішувати їх коштом Москви.

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Вигода президента Туреччини

Марк Фейгін зауважив, що Росія зараз перебуває у невигідні позиції, а Ердоган має можливість використовувати слабкі місця Кремля для того, щоб розв'язувати внутрішні проблеми.

Ердоган не хоче втрачати роль посередника та миротворця, тому і робить такі заяви. У 2022 році уже був стамбульський формат перемовин, тому президент Туреччини прагне продовжити таку роль, адже вона забезпечує багато відчутних дивідендів, зокрема економічних і геополітичних,

– зауважив він.

Ердогану, ймовірно, вигідне завершення війни на території України, але якщо він буде причетним до цього.

Важливо! Економіст Олег Пендзин зазначив, що Туреччина стала ключовим "вікном" для Росії, через яке тіньовий танкерний флот і товари подвійного призначення обходять санкції. Анкара водночас підтримує Україну, зокрема в озброєнні, але діє винятково у власних інтересах, майстерно балансуючи між сторонами конфлікту.

Зв'язки між Туреччиною та Росією

Правозахисник підкреслив, що історично між Туреччиною та Росією не було жодних дружніх відносин, однак склалось так, що зараз вони є партнерами.

Це можна пояснити лише економічними причинами, мовиться про великі гроші. Те становище, у якому зараз Росія, змушує Путіна йти на співпрацю з Ердоганом,

– зауважив він.

Якщо Туреччині вдасться досягти припинення війни в Україні, то це може стати хорошим виправданням перед Заходом, адже там вважають, що Ердоган є проросійським.

Якщо Туреччина посприяє миру, то їй, ймовірно, спишуть всі гріхи,

– додав Марк Фейгін.