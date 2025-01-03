Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал 24 Каналу, что такие заявления турецкого лидера можно объяснить экономическими интересами, ведь у его государства сейчас финансовые трудности. Эрдоган, вероятно, хочет решать их за счет Москвы.

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Выгода президента Турции

Марк Фейгин отметил, что Россия сейчас находится в невыгодной позиции, а Эрдоган имеет возможность использовать слабые места Кремля для того, чтобы решать внутренние проблемы.

Эрдоган не хочет терять роль посредника и миротворца, поэтому и делает такие заявления. В 2022 году уже был стамбульский формат переговоров, поэтому президент Турции стремится продолжить такую роль, ведь она обеспечивает много ощутимых дивидендов, в частности экономических и геополитических,

– отметил он.

Эрдогану, вероятно, выгодно завершение войны на территории Украины, но если он будет причастен к этому.

Важно! Экономист Олег Пендзин отметил, что Турция стала ключевым "окном" для России, через которое теневой танкерный флот и товары двойного назначения обходят санкции. Анкара одновременно поддерживает Украину, в частности в вооружении, но действует исключительно в собственных интересах, искусно балансируя между сторонами конфликта.

Связи между Турцией и Россией

Правозащитник подчеркнул, что исторически между Турцией и Россией не было никаких дружеских отношений, однако сложилось так, что сейчас они являются партнерами.

Это можно объяснить только экономическими причинами, говорится о больших деньгах. То положение, в котором сейчас Россия, заставляет Путина идти на сотрудничество с Эрдоганом,

– отметил он.

Если Турции удастся достичь прекращения войны в Украине, то это может стать хорошим оправданием перед Западом, ведь там считают, что Эрдоган является пророссийским.

Если Турция поспособствует миру, то ей, вероятно, спишут все грехи,

– добавил Марк Фейгин.