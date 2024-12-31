Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу зазначив, що Туреччина зараз є вузьким "горлечком", через яке тіньовий танкерний флот з Новоросійська потрапляє до Середземного моря для транспортування російської тіньової нафти.

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Також через Туреччину постачають товари подвійного призначення в обхід санкцій.

"На двох стільцях": національні інтереси Туреччини

"Туреччина є своєрідним "вікном" до цивілізованого світу для Путіна, попри жорстку позицію США та європейських країн. Туреччина завжди діє у власних інтересах. Водночас Анкара чітко висловлює позицію щодо Криму й надає Україні підтримку в озброєнні, хоча тепер це відбувається менш активно. Туреччина майстерно "сидить на двох стільцях", – зазначив Олег Пендзин.

Економіст додав, що саме тому Владімір Путін буде шукати компроміси з Реджепом Таїпом Ердоганом, навіть якщо позиція Туреччини не відповідає очікуванням російського диктатора.

У Путіна наразі немає іншого вибору. Швидше за все, він зважатиме на позицію Ердогана, ніж навпаки,

– пояснив Пендзин.

Путіна вчать просити вибачення

Важливу роль у цьому трикутнику відіграє також Азербайджан. Показовим у цьому контексті є випадок зі збиттям азербайджанського літака "Ембраер". Пендзин зауважив, що це вперше за час свого президентства Путін був змушений просити вибачення.

Нагадуємо, у Казахстані біля міста Актау розбився літак "Embraer 190", який летів з Баку до Грозного. Президент Азербайджану Ільхам Алієв вимагає покарання винних у катастрофі від Росії. Головна версія авіатрощі – влучення російської ППО.

"Причому перепросив нечітко: незрозуміло, за що саме. Ільхам Алієв чітко дав зрозуміти, що така ситуація його категорично не влаштовує. Більше того, він вимагає конкретних дій: покарання винних і відшкодування збитків, а не просто загальних вибачень за те, що літак збили на російській території", – підсумував Пендзин.