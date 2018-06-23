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Как Украина стимулирует абитуриентов с оккупированных территорий поступать в украинские вузы

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Российские оккупанты препятствуют детям с оккупированных территорий вступать в украинские вузы. Те сюда с радостью едут учиться, ведь поступить все проще – без ВНО, аттестата и украинского паспорта.

Таврический национальный университет после аннексии Крыма перебрался в Киев. Здесь прекрасно понимают, как рискуют абитуриенты и студенты, приезжая поступать с полуострова, поэтому тщательно скрывают их имена.

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"Мы шифруем любые данные о абитуриентов с целью обеспечения безопасности их родственников, находящихся на территории АРК или ОРДЛО", – заверил координатор образовательного центра "Крым – Украина" Андрей Бевз.

Всегда, когда в Украине начинается вступительная компания, начинают видумавать, какие преграды еще сделать. То есть не так просто выехать с оккупированной территории: вводятся какие-то паспортные режимы, особенно мальчики имеют проблемы с пересечением линии разграничения, потому что "воены" должны в российскую армию пойти служить,
– отметила первый проректор Таврического национального университета им. Вернадского Юлия Скакун.

Для поступающих с неподконтрольных территорий ввели облегченные условия. Вступить можно без паспорта, аттестата и ВНО.

"Все, что нужно составить, – это три экзамена. Два экзамена обязательно сдаются в школе экстерном для получения украинского аттестата. А третий экзамен является профессиональным в зависимости от специальности, которую выбирает абитуриент. Например, для филологии – это иностранная речь", – пояснил Бевз.

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Для них зарезервировали больше чем тысячу бюджетных мест.

В прошлом году количество детей, которые вступили, составило 1500 человек. Это на 30% больше, чем было в предыдущем году. Также около 3 тысяч детей на анонимных условиях получают образование по дистанционной форме обучения на территории Украины,
– отметил заместитель министра образования и науки Украины Роман Греба.

Дипломы же вузы на неподконтрольных территориях нигде не признают.

"Если они вступают в Крыму, они получают просто бумажку, которую потом нужно подтверждать. Но она не признается", – сказала Скакун.

Возможность обучения пытаются активно пропагандировать на неподконтрольных территориях.

Есть несколько каналов, которые вещают на Крым как через башни, так и спутниковое вещание. Это социальная реклама, ролики про конкретные учебные заведения. Сейчас еще будет и на радио реклама. Есть договоренности относительно бигбордов на админгранице. И тем, кто пересекает пункты пропуска, раздаются листовки. То есть здесь мы координируем этот процесс, и осведомленность должна расти,
– убежден постоянный представитель президента украины в АР Крым Борис Бабин.

Кто хочет стать студентом, должен обратиться в образовательный центр "Крым-Украина" или "Донбасс-Украина". Подать документы можно до 20-23 июля.

Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Алексей Годзенко, Виктория Кутьина
Теги: Новости Украины Образование
Источник: 24 канал
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