Як Україна стимулює абітурієнтів з окупованих територій поступати у виші, підпорядковані МОН

Російські окупанти перешкоджають дітям з окупованих територій вступати в українські виші. Ті сюди з радістю їдуть вчитися, адже вступити дедалі простіше – без ЗНО, атестата та українського паспорта.

Таврійський національний університет після анексії Криму перебрався до Києва. Тут чудово розуміють, як ризикують абітурієнти та студенти, приїжджаючи поступати з півострова, тому ретельно приховують їхні імена.

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"Ми шифруємо будь-які данні про абітуріентів з метою забезпечення безпеки їх родичів, що перебувають на території АРК або ОРДЛО", – запевнив координатор освітнього центру "Крим – Україна" Андрій Бевз.

Завжди, коли в Україні починається вступна компанія, починають видумавати, які перепони ще зробити. Тобто не так просто виїхати з окупованої териотрії: вводяться якісь паспортні режими, особливо хлопчики мають проблеми з перетином лінії розмежування, тому що "воєни" мають в армію російську піти служити,

– наголосила перша проректорка Таврійського національного університету ім. Вернадського Юлія Скакун.

Для вступників з непідконтрольних територій ввели полегшені умови. Вступити можна без паспорта, атестата та ЗНО.

"Все, що потрібно скласти, – це три іспити. Два іспити обов'язково складаються у школі екстерном для отримання українського атестату. А третій іспит є фаховим залежно від спеціальності, яку обирає абітурієнт. Наприклад, для філології – це іноземна мова", – пояснив Бевз.

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Для них зарезервували більше ніж тисячу бюджетних місць.

У минулому році кількість дітей, які вступили, склала 1500 осіб. Це на 30% більше, ніж було у попередньому році. Також близько 3 тисяч дітей на анонімних умовах здобувають освіту за дистанційною формою навчання на території України,

– зазначив заступник міністра освіти та науки України Роман Греба.

Дипломи ж вишів на непідконтрольних територіях ніде не визнають.

"Якщо вони вступають у Криму, вони отримують просто папірець, який потім потрібно підтверджувати. Але він не визнається", – сказала Скакун.

Можливості навчання намагаються активно пропагувати на непідконтрольних територіях.

Є декілька каналів, які мовлять на Крим як через вежі, так і супутникове мовлення. Це соціальна реклама, ролики про конкретні навчальні заклади. Зараз ще буде і на радіо реклама. Є домовленості щодо бігбордів на адмінмежі. І тим, хто перетинає пункти пропуску, роздаються листівки. Тобто тут ми координуємо цей процес, і обізнаність має зростати,

– переконаний постійний представник президента Україна в АР Крим Борис Бабін.

Хто хоче стати студентом, повинен звернутися до освітнього центру "Крим-Україна" або "Донбас-Україна". Подати документи можна до 20-23 липня.

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