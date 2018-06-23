18:14
23 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
14°C 10°C
  • неділя
    20°C 11°C
  • понеділок
    22°C 12°C
  • вівторок
    26°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Гаряча вболівальниця. Байкерський шедевр
Вєсті Кремля
00:32, сьогодні
Вєсті.UA. Довічне ув'язнення Порошенку. Урочисте відкриття банкомату
Вєсті.UA
00:55, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Як Україна стимулює абітурієнтів з окупованих територій поступати у виші, підпорядковані МОН

85 Читать новость на русском

Російські окупанти перешкоджають дітям з окупованих територій вступати в українські виші. Ті сюди з радістю їдуть вчитися, адже вступити дедалі простіше – без ЗНО, атестата та українського паспорта.

Таврійський національний університет після анексії Криму перебрався до Києва. Тут чудово розуміють, як ризикують абітурієнти та студенти, приїжджаючи поступати з півострова, тому ретельно приховують їхні імена.

Читайте також:  "У моїх дітей готовий інвестувати брат": хто і скільки платить за освіту чад нардепів

"Ми шифруємо будь-які данні про абітуріентів з метою забезпечення безпеки їх родичів, що перебувають на території АРК або ОРДЛО", – запевнив координатор освітнього центру "Крим – Україна" Андрій Бевз. 

Завжди, коли в Україні починається вступна компанія, починають видумавати, які перепони ще зробити. Тобто не так просто виїхати з окупованої териотрії: вводяться якісь паспортні режими, особливо хлопчики мають проблеми з перетином лінії розмежування, тому що "воєни" мають в армію російську піти служити,
– наголосила перша проректорка Таврійського національного університету ім. Вернадського Юлія Скакун. 

Для вступників з непідконтрольних територій ввели полегшені умови. Вступити можна без паспорта, атестата та ЗНО.

"Все, що потрібно скласти, – це три іспити. Два іспити обов'язково складаються у школі екстерном для отримання українського атестату. А третій іспит є фаховим залежно від спеціальності, яку обирає абітурієнт. Наприклад, для філології – це іноземна мова", – пояснив Бевз. 

Читайте також:  Кінець ЗНО: як українські абітурієнти впоралися з тестуванням

Для них зарезервували більше ніж тисячу бюджетних місць.

У минулому році кількість дітей, які вступили, склала 1500 осіб. Це на 30% більше, ніж було у попередньому році. Також близько 3 тисяч дітей на анонімних умовах здобувають освіту за дистанційною формою навчання на території України,
– зазначив заступник міністра освіти та науки України Роман Греба. 

Дипломи ж вишів на непідконтрольних територіях ніде не визнають.

"Якщо вони вступають у Криму, вони отримують просто папірець, який потім потрібно підтверджувати. Але він не визнається", – сказала Скакун. 

Можливості навчання намагаються активно пропагувати на непідконтрольних територіях.

Є декілька каналів, які мовлять на Крим як через вежі, так і супутникове мовлення. Це соціальна реклама, ролики про конкретні навчальні заклади. Зараз ще буде і на радіо реклама. Є домовленості щодо бігбордів на адмінмежі. І тим, хто перетинає пункти пропуску, роздаються листівки. Тобто тут ми координуємо цей процес, і обізнаність має зростати,
– переконаний постійний представник президента Україна в АР Крим Борис Бабін. 

Хто хоче стати студентом, повинен звернутися до освітнього центру "Крим-Україна" або "Донбас-Україна". Подати документи можна до 20-23 липня.

Більше – дивіться у сюжеті. 

Автор: Вікторія Кутьїна, Олексій Годзенко
Теги: Новини України Освіта
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Справа Мартиненка: команда ігнорувати швейцарців була зрежисована Банковою
сьогодні, 18:00 Справа Мартиненка: команда ігнорувати швейцарців була зрежисована Банковою
Сергій Лещенко 56
"Сафарі" на представників ЛГБТ: у яких питаннях розходяться волонтери та націоналісти
сьогодні, 17:00 "Сафарі" на представників ЛГБТ: у яких питаннях розходяться волонтери та націоналісти
Віталій Дейнега 119
От Javelin до Patriot, или Куда Украине деть не лишние 4 миллиарда долларов
сьогодні, 16:00 От Javelin до Patriot, или Куда Украине деть не лишние 4 миллиарда долларов
Злой Одессит 899
Порошенко чекав свого часу: чому призначення Жебрівського може призвести до звільнення Ситника
сьогодні, 15:00 Порошенко чекав свого часу: чому призначення Жебрівського може призвести до звільнення Ситника
Христина Бердинських 574
Не війна: які проблеми найбільше турбують українців
сьогодні, 14:05 Не війна: які проблеми найбільше турбують українців
1360
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук