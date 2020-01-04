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      Как украинцы относятся к игорному бизнесу: опрос

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      Что думают украинцы об игорном бизнесе / 24 канал

      Депутаты не приняли закон о легализации игорного бизнеса 20 декабря, после чего более 5 тысяч игорных заведений по всей Украине закрыли. Мы решили спросить украинцев, как они относятся к игорному бизнесу и долго ли игровые залы будут стоять без посетителей.

      Закон о легализации игорного бизнеса в Украине предусматривал, что заниматься им могут только 3-5 звездочные отели. Для этого также нужно было бы получить определенную лицензию, впрочем нардепам не хватило голосов, чтобы принять этот закон в первом чтении.

      Важно: Правительство закрывает игорные заведения: все, что известно

      Тогда с нелегальным игорным бизнесом решили бороться по-другому. Все игорные заведения в Украине были в срочном порядке закрыты. До 16: 00, 21 декабря. В результате этого в Украине закрыли 5300 игорных заведений, из которых 43 действовали нелегально.

      Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что в Украине не будет игорных заведений под руководством Национальных лотерей и призвал сообщать о предполагаемых случаях возобновления работы подобных учреждений.

      Поэтому мы решили спросить у украинцев, как они относятся к игорному бизнесу, в каком виде он должен существовать в Украине, и долго ли будут пустовать закрытые игорные заведения.

      Смотрите видео опрос 24 канала: что думают украинцы об игорном бизнесе

       
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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины Законодательство Игорный бизнес
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