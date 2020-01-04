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      Як українці ставляться до грального бізнесу: опитування

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      Що думають українці про гральний бізнес / 24 канал

      Депутати не прийняли закон про легалізацію грального бізнесу 20 грудня, після чого понад 5 тисяч гральних закладів по всій Україні закрили. Ми вирішили запитати українців, як вони ставляться до грального бізнесу і чи довго ігрові зали стоятимуть без відвідувачів.

      Закон про легалізацію грального бізнесу в Україні передбачав, що займатися ним можуть тільки 3-5 зіркові готелі. Для цього також потрібно було б отримати певну ліцензію, втім нардепам не вистачило голосів, аби ухвалити цей закон в першому читанні.

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      Тоді з нелегальним гральним бізнесом вирішили боротися по-іншому. Всі гральні заклади в Україні було в терміновому порядку закриті. До 16:00, 21 грудня. В результаті цього в Україні закрили 5300 гральних закладів, з яких 43 діяли нелегально.

      Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що в Україні не буде гральних закладів під проводом Національних лотерей і закликав повідомляти про ймовірні випадки поновлення роботи подібних установ.

      Тому ми вирішили запитатися в українців, як вони ставляться до грального бізнесу, у якому вигляді він мав би існувати в Україні, і чи довго пустуватимуть закриті гральні заклади.

      Дивіться відео опитуваня 24 каналу: що думають українці про гральний бізнес

       
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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини України Законодавство Гральний бізнес
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