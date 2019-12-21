Гончарук закликав українців повідомляти про працюючі гральні заклади: відео
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук просить українців повідомляти про гральні заклади, які не припинили свою роботу.
За словами прем'єра, гральні заклади повинні повністю зникнути в Україні до кінця 2019 року. Про це він сказав у своєму відеозверненні.
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Якщо ви знаєте про існування залу ігрового автомата, який сховався, який не помітили правоохоронці спеціально або випадково, повідомляйте про це нам,
– сказав Гончарук.
Він попросив залишати повідомлення в соцмережах уряду, а також звертатися до держорганів і поліцію.
За словами Гончарука, гральні заклади повинні повністю зникнути в Україні до кінця 2019 року.
Дивіться відео звернення Олексія Гончарука до українців:
Що відомо про ситуацію з гральним бізнесом в Україні
- 20 грудня Кабмін ухвалив рішення, яке заборонить займатися гральним бізнесом під прикриттям державних лотерей. Згодом відповідна постанова з'явилася на сайті уряду.
- Напередодні Рада спробувала проголосувати за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні. Він передбачає, що займатися цим бізнесом можна буде лише у 3-5-зіркових готелях. Для цього треба отримати відповідну державну ліцензію. Проте нардепам не вистарчило голосів для ухвалення законопроєкту в першому читанні. Тож документ відправили на доопрацювання.
- У ніч на 20 грудня співробітники СБУ викрили одразу 43 підпільні гральні заклади в шести областях України.
- Вранці 20 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук провів позачергове засідання Кабміну. На ньому вирішувалося питання боротьби з нелегальним гральним бізнесом. За результатами засідання Гончарук заявив, що з бізнесом буде покінчено.
- Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади закриють з 16 години.
Нацполіція припинила діяльність майже 5300 гральних закладів в Україні. Правоохоронці вилучили обладнання приблизно на 50 мільйонів гривень. Наразі по всій країні працюють 715 мобільних груп, в які входять працівники слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань.
За підрахунками громадських організацій, наразі в Україні працює приблизно 30 тисяч місць, де можна нелегально грати. Мовиться про незаконні зали онлайн-казино, vip-казино, лото, зали гральних автоматів тощо.
Водночас, президент Володимир Зеленський пов’язав рішення уряду про закриття гральних залів із провалом проєкту закону про легалізацію грального бізнесу.