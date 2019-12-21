Гончарук закликав українців повідомляти про працюючі гральні заклади: відео

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук просить українців повідомляти про гральні заклади, які не припинили свою роботу.

За словами прем'єра, гральні заклади повинні повністю зникнути в Україні до кінця 2019 року. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

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Якщо ви знаєте про існування залу ігрового автомата, який сховався, який не помітили правоохоронці спеціально або випадково, повідомляйте про це нам,

– сказав Гончарук.

Він попросив залишати повідомлення в соцмережах уряду, а також звертатися до держорганів і поліцію.

За словами Гончарука, гральні заклади повинні повністю зникнути в Україні до кінця 2019 року.

Дивіться відео звернення Олексія Гончарука до українців:

Що відомо про ситуацію з гральним бізнесом в Україні

20 грудня Кабмін ухвалив рішення, яке заборонить займатися гральним бізнесом під прикриттям державних лотерей. Згодом відповідна постанова з'явилася на сайті уряду.

Напередодні Рада спробувала проголосувати за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні . Він передбачає, що займатися цим бізнесом можна буде лише у 3-5-зіркових готелях. Для цього треба отримати відповідну державну ліцензію. Проте нардепам не вистарчило голосів для ухвалення законопроєкту в першому читанні. Тож документ відправили на доопрацювання.

Він передбачає, що займатися цим бізнесом можна буде лише у 3-5-зіркових готелях. Для цього треба отримати відповідну державну ліцензію. Проте нардепам не вистарчило голосів для ухвалення законопроєкту в першому читанні. Тож документ відправили на доопрацювання. У ніч на 20 грудня співробітники СБУ викрили одразу 43 підпільні гральні заклади в шести областях України.

Вранці 20 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук провів позачергове засідання Кабміну . На ньому вирішувалося питання боротьби з нелегальним гральним бізнесом. За результатами засідання Гончарук заявив, що з бізнесом буде покінчено.

. На ньому вирішувалося питання боротьби з нелегальним гральним бізнесом. За результатами засідання Гончарук заявив, що з бізнесом буде покінчено. ​Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади закриють з 16 години.

Нацполіція припинила діяльність майже 5300 гральних закладів в Україні. Правоохоронці вилучили обладнання приблизно на 50 мільйонів гривень. Наразі по всій країні працюють 715 мобільних груп, в які входять працівники слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань.

За підрахунками громадських організацій, наразі в Україні працює приблизно 30 тисяч місць, де можна нелегально грати. Мовиться про незаконні зали онлайн-казино, vip-казино, лото, зали гральних автоматів тощо.

Водночас, президент Володимир Зеленський пов’язав рішення уряду про закриття гральних залів із провалом проєкту закону про легалізацію грального бізнесу.