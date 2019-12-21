23:19
21 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, сегодня
      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
      Вєсті.UA
      19:02, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Гончарук призвал украинцев сообщать о работающих игорных заведениях: видео

      58 Читати новину українською
      Алексей Гончарук / kmu.gov.ua

      Премьер-министр Алексей Гончарук просит украинцев сообщать об игорных заведениях, которые не прекратили свою работу.

      По словам премьера, игорные заведения должны полностью исчезнуть в Украине до конца 2019 года. Об этом он сказал в своем видеообращении.

      Советуем ознакомиться! Правительство закрывает игорные заведения: все, что известно

      Если вы знаете о существовании зала игрового автомата, который спрятался, не заметили правоохранители специально или случайно, сообщайте об этом нам,
      – сказал Гончарук.

      Он попросил оставлять сообщения в соцсетях правительства, а также обращаться в госорганы и полицию.

      По словам Гончарука, игорные заведения должны полностью исчезнуть в Украине до конца 2019 года.

      Смотрите видео обращения Алексея Гончарука к украинцам:

       

      Что известно о ситуации с игорным бизнесом в Украине

      • 20 декабря Кабмин принял решение, которое запретит заниматься игорным бизнесом под прикрытием государственных лотерей. Впоследствии соответствующее постановление появилось на сайте правительства.
      • Накануне Рада попыталась проголосовать за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Он предполагает, что заниматься этим бизнесом можно будет только в 3-5-звездочных отелях. Для этого надо получить соответствующую государственную лицензию. Однако нардепам не хватило голосов для принятия законопроекта в первом чтении. Поэтому документ отправили на доработку.
      • В ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольных игорных заведения в шести областях Украины.
      • Утром 20 декабря премьер-министр Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабмина. На нем решался вопрос борьбы с нелегальным игорным бизнесом. По результатам заседания Гончарук заявил, что с бизнесом будет покончено.
      • ​Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения закроют с 16 часов.

      Нацполиция прекратила деятельность почти 5300 игорных заведений в Украине. Правоохранители изъяли оборудование примерно на 50 миллионов гривен. Сейчас по всей стране работают 715 мобильных групп, в которые входят сотрудники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований.

      По подсчетам общественных организаций, сейчас в Украине работает около 30 тысяч мест, где можно нелегально играть. Говорится о незаконных залах онлайн-казино, vip-казино, лото, залах игровых автоматов и тому подобное.

      Вместе с тем, президент Владимир Зеленский связал решение правительства о закрытии игровых залов с провалом проекта закона о легализации игорного бизнеса.

      Католическое Рождество 25 декабря – выходной: что нужно знать о празднике
      сегодня
      1512
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Игорный бизнес Кабинет Министров Украины Полиция Алексей Гончарук
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 23:00 Отмена депутатской неприкосновенности: что на самом деле приняли парламентарии
      Анна Калюжна 23
      сегодня , 22:10 Главные новости 21 декабря: детали нового газового контракта и закрытие игорных заведений
      Ірина Вихрущ 180
      сегодня , 19:00 Що криється за стосунками Білецького і Авакова
      Антон Голобородько 419
      сегодня , 17:00 Луценко включився у сценарій Кремля в Україні: що задумав ексгенпрокурор
      Сергій Лещенко 926
      сегодня , 14:38 Контракт о транзите газа: Кабмин опубликовал текст протокола встречи
      Ірина Кошанська 329
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук