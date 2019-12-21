Гончарук призвал украинцев сообщать о работающих игорных заведениях: видео

Премьер-министр Алексей Гончарук просит украинцев сообщать об игорных заведениях, которые не прекратили свою работу.

По словам премьера, игорные заведения должны полностью исчезнуть в Украине до конца 2019 года. Об этом он сказал в своем видеообращении.

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Если вы знаете о существовании зала игрового автомата, который спрятался, не заметили правоохранители специально или случайно, сообщайте об этом нам,

– сказал Гончарук.

Он попросил оставлять сообщения в соцсетях правительства, а также обращаться в госорганы и полицию.

По словам Гончарука, игорные заведения должны полностью исчезнуть в Украине до конца 2019 года.

Смотрите видео обращения Алексея Гончарука к украинцам:

Что известно о ситуации с игорным бизнесом в Украине

20 декабря Кабмин принял решение, которое запретит заниматься игорным бизнесом под прикрытием государственных лотерей. Впоследствии соответствующее постановление появилось на сайте правительства.

Накануне Рада попыталась проголосовать за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Он предполагает, что заниматься этим бизнесом можно будет только в 3-5-звездочных отелях. Для этого надо получить соответствующую государственную лицензию. Однако нардепам не хватило голосов для принятия законопроекта в первом чтении. Поэтому документ отправили на доработку.

В ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольных игорных заведения в шести областях Украины.

Утром 20 декабря премьер-министр Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабмина. На нем решался вопрос борьбы с нелегальным игорным бизнесом. По результатам заседания Гончарук заявил, что с бизнесом будет покончено.

​Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения закроют с 16 часов.

Нацполиция прекратила деятельность почти 5300 игорных заведений в Украине. Правоохранители изъяли оборудование примерно на 50 миллионов гривен. Сейчас по всей стране работают 715 мобильных групп, в которые входят сотрудники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований.

По подсчетам общественных организаций, сейчас в Украине работает около 30 тысяч мест, где можно нелегально играть. Говорится о незаконных залах онлайн-казино, vip-казино, лото, залах игровых автоматов и тому подобное.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский связал решение правительства о закрытии игровых залов с провалом проекта закона о легализации игорного бизнеса.