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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Как украинцы сделали Савченко героем и теперь сами об этом жалеют

Грани правды 573 Читати новину українською

Половина Facebook троллит Тимошенко за то, что она сделала Савченко депутатом. Вторая половина полощет Порошенко за то, что вручил ей звание "героя". Но, на самом деле, героем и депутатом Надежду Савченко сделали мы сами. В том числе и я. Три года назад я тоже переживал за судьбу этой девушки.

Символизм этой истории зашкаливал – ей сложно было не поддаться. Я поддался. Впрочем, не только я.

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Репутационный капитал у Надежды Савченко был столь велик, что прильнуть к источнику пытались все. "Батькивщина" присваивала себе рейтинг Савченко в избирательной битве за парламент, а Банковая приватизировала ее капитал, выписывая высшую государственную награду. Но это все было бы невозможно без нас.

Именно наше увлечение украинской военнослужащей заставляло политиков разыгрывать эту карту. Наши эмоции подарили Савченко статус и рейтинг. И это хороший урок.

В 2014 году нам всем очень нужны были кумиры. Социальные сети создавали халифов на час. В наши окна возможностей способен был пролезть кто угодно. Реальность вокруг нас слишком уж напоминала эпос – и этому эпосу нужны были герои. Нас подвела привычка обобщать. Прошел через фронт? Побывал в плену? Волонтерил? Вот, держи презумпцию невиновности и веди нас в светлое будущее.

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Мы часто говорим о том, что Савченко завербовали, что она – проект чужих спецслужб, но даже если оставить эту версию за скобками – остается главное. Надежда Савченко – это пример того, на что способна боевитая кухарка, прорвавшаяся во власть. Она не поднималась по социальной лестнице, той самой, что дарит опыт, знания и представление о том, как работает система. Савченко – это продукт социального эскалатора: на нижнюю ступеньку которого она ступила в камуфляже и в нем же сошла в самом конце.

И оказалось, что быть "представителем народных низов" абсолютно не значит "быть полезным во власти". Что депутатство и политика требуют элементарных знаний о том, как устроено государство. А если ты не образован и глуп, то никакая искренность и энергичность не сделают из тебя мессию.

Мы привыкли мерить людей пережитым, но оказалось, что фронтовой опыт не делает из своего обладателя Рональда Рейгана и Ли Куан Ю, а вся твоя пассионарность и боевитость лишь позволяют тебе сделать большее число ошибок в единицу времени. Нет, это не значит, что мы не должны бороться за тех, кто в плену. Нет, это не значит, что мы должны не ценить ветеранов. Это значит лишь то, что универсального опыта не бывает.

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Хороший человек – не профессия. Точно так же, как и отважный, самоотверженный или попросту непримелькавшийся. Из всех заповедей, наши люди реже всего соблюдают вторую: не сотвори себе кумира.

Автор: Павел Казарин
Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко ВО Батьківщина Надежда Савченко Задержание Савченко Грани правды Видеоблоги
Источник: 24 Канал
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