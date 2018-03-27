17:22
27 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
6°C -7°C
  • середа
    1°C -4°C
  • четвер
    0°C -7°C
  • п'ятниця
    4°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сюзерен Рамзан Кадиров. Цар хороший, а бояри злі
Вєсті Кремля
23:31, 26 березня
Вєсті.UA. Грішна Тимошенко. Клоун Добкін
Вєсті.UA
22:52, 26 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Програми Грані правди
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Зачем украинцам нужен был герой Савченко и почему сейчас все об этом жалеют

Грані правди 759 Читать новость на русском

Половина Facebook троллит Тимошенко за то, что она сделала Савченко депутатом. Вторая половина полощет Порошенко за то, что вручил ей звание "героя". Но, на самом деле, героем и депутатом Надежду Савченко сделали мы сами. В том числе и я. Три года назад я тоже переживал за судьбу этой девушки.

Символизм этой истории зашкаливал – ей сложно было не поддаться. Я поддался. Впрочем, не только я.

Читайте також: Могла ли военная операция Украины защитить Крым от российской оккупации

Репутационный капитал у Надежды Савченко был столь велик, что прильнуть к источнику пытались все. "Батькивщина" присваивала себе рейтинг Савченко в избирательной битве за парламент, а Банковая приватизировала ее капитал, выписывая высшую государственную награду. Но это все было бы невозможно без нас.

Именно наше увлечение украинской военнослужащей заставляло политиков разыгрывать эту карту. Наши эмоции подарили Савченко статус и рейтинг. И это хороший урок.

В 2014 году нам всем очень нужны были кумиры. Социальные сети создавали халифов на час. В наши окна возможностей способен был пролезть кто угодно. Реальность вокруг нас слишком уж напоминала эпос – и этому эпосу нужны были герои. Нас подвела привычка обобщать. Прошел через фронт? Побывал в плену? Волонтерил? Вот, держи презумпцию невиновности и веди нас в светлое будущее.

Читайте також: Когда нормализуются отношения России с Украиной

Мы часто говорим о том, что Савченко завербовали, что она – проект чужих спецслужб, но даже если оставить эту версию за скобками – остается главное. Надежда Савченко – это пример того, на что способна боевитая кухарка, прорвавшаяся во власть. Она не поднималась по социальной лестнице, той самой, что дарит опыт, знания и представление о том, как работает система. Савченко – это продукт социального эскалатора: на нижнюю ступеньку которого она ступила в камуфляже и в нем же сошла в самом конце.

И оказалось, что быть "представителем народных низов" абсолютно не значит "быть полезным во власти". Что депутатство и политика требуют элементарных знаний о том, как устроено государство. А если ты не образован и глуп, то никакая искренность и энергичность не сделают из тебя мессию.

Мы привыкли мерить людей пережитым, но оказалось, что фронтовой опыт не делает из своего обладателя Рональда Рейгана и Ли Куан Ю, а вся твоя пассионарность и боевитость лишь позволяют тебе сделать большее число ошибок в единицу времени. Нет, это не значит, что мы не должны бороться за тех, кто в плену. Нет, это не значит, что мы должны не ценить ветеранов. Это значит лишь то, что универсального опыта не бывает.

Читайте також: Почему аннексия Крыма – это история о возвращение в прошлое

Хороший человек – не профессия. Точно так же, как и отважный, самоотверженный или попросту непримелькавшийся. Из всех заповедей, наши люди реже всего соблюдают вторую: не сотвори себе кумира.

Автор: Павло Казарін
Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Грані правди Затримання Савченко Надія Савченко ВО Батьківщина Відеоблоги
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
сьогодні, 17:21 Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
2672
Пожар в Кемерово – а все ли хорошо в Украине с пожарной безопасностью?
сьогодні, 17:01 Пожар в Кемерово – а все ли хорошо в Украине с пожарной безопасностью?
Ян Валетов 379
Зачем украинцам нужен был герой Савченко и почему сейчас все об этом жалеют
сьогодні, 16:00 Зачем украинцам нужен был герой Савченко и почему сейчас все об этом жалеют
Павло Казарін 759
Какие проблемы ожидают Путина из-за трагедии в Кемерово
сьогодні, 15:01 Какие проблемы ожидают Путина из-за трагедии в Кемерово
Блог Медіа 3498
Список загиблих у пожежі в Кемерово 25 березня: перші фото та імена людей
сьогодні, 14:42 Список загиблих у пожежі в Кемерово 25 березня: перші фото та імена людей
Юліана Вінтюк 2185
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук