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Почему аннексия Крыма – это история о возвращение в прошлое

Грані правди 18:00, сьогодні 675 Читать новость на русском

Аннексия Крыма только на первый взгляд была историей про будущее. На самом деле, это была история про возвращение в прошлое.

Люди, которые не могли смириться с 1991 годом, всматривались не в завтрашний день, а во вчерашний. Их машина времени должна была унести их в придуманный ими СССР. Придуманный – потому что память милостиво вычистила все недостатки режима, оставив лишь воспоминания об их собственной молодости и силе. И в тот момент, когда Кремль официально завершил процедуру аннексии – они торжествовали.

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Правда затем оказалось, что руководить Крымом продолжили те, кто управлял им и в постперестроечный период. Те, кто создавал там заповедник Януковича. Те, кто "пилил" земли и бюджеты. Они, собрав весь набор украинских государственных наград, стали сверлить дырки под российские ордена и медали. А повседневная реальность начала меняться совершенно не так, как было обещано на российских листовках.

И вот мы видим, как Сергей Аксенов назначает на должность главы Симферополя человека из девяностых.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов

Того самого, который был одним из архитекторов бандитских кланов. Именно "назначает", хотя изначально была придумана процедура "конкурентных выборов".

Причем Аксенов даже пошел наперекор Москве, которая хотела видеть в этом кресле своего ставленника с материка.

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И вся эта история – она ведь не только про Сергея Аксенова, которому не дают покоя лавры Рамзана Кадырова. Не только про то, как крымский чиновник пытается быть похожим на чеченского руководителя. Не только про то, как он отчаянно старается стать сувереном в подконтрольном ему регионе, отбиваясь от попыток федерального центра навязать ему кадры.

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

Она еще и про то, куда на самом деле вернулся Крым. И это отнюдь не советские семидесятые: с миллионами туристов и эксклюзивным статусом региона в условиях железного занавеса. Это самые обычные девяностые.

Те самые девяностые, из которых вышел и сам Сергей Аксенов. Именно в эти годы на поверхность всплыли все те, кто последние два десятилетия управлял полуостровом.

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Все те, кто становился фигурантами криминальной хроники и антикоррупционных разоблачений. Все те, кто присягал в 2014 российским флагам. Люди, мечтавшие три года назад в Крыму отправиться в прошлое, действительно в него попали. Правда оно оказалось совсем нетаким, как они хотели.

Иногда "камни с неба" перестают быть фигурой речи.

Автор: Павло Казарін
Теги: Анексія Криму Новини Росії Відеоблоги Історія Новини Криму Грані правди СРСР
Джерело: 24 Канал
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