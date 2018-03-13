Зачем на самом деле создали "русский мир" и "духовные скрепы"

Миф о "крымской весне" гласит, что все делалось ради "русского мира" и "духовных скреп". Но реальность говорит о том, что всю игру затеяли только ради "трубы".

Во время аннексии Крыма российская "Новая газета" опубликовала аналитическую записку, которая легла на стол в Администрации президента РФ в феврале 2014 года. В документе шла речь о том, что режим Виктора Януковича слаб, и о том, что Москве необходимо всесторонне поддерживать сепаратистские настроения в украинских регионах. Там же – довольно подробно – расписана логистика по отторжению юго-восточных областей страны.

Если обобщить документ до нескольких тезисов, то логика авторов следующая:



Первое. На Майдан влияют "польская и британская разведки", а на улице стоят, в основном, футбольные фанаты и криминал.

Второе. Запад влияет на ситуацию не просто так, а потому, что, ЕС и США допускают дезинтеграцию Украины, для того, чтобы "поэлементно" поглотить страну.

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Третье. России надо в этом процессе поучаствовать. Потому что иначе Москва рискует потерять (цитирую) "не просто украинский рынок сбыта энергоносителей, но, что гораздо опаснее, даже косвенный контроль над газотранспортной системой Украины". А это, пишут авторы документы, "поставит под удар позиции ОАО "Газпром" в Центральной и Южной Европе, нанеся огромный ущерб экономике нашей страны".

Четвертое. В документе предлагают делать ставку на приграничные районы. В числе приоритетных называют Крым и Харьковскую область.

Авторы документа пишут: чтобы участие России не выглядело слишком вызывающе, нужно "загодя создать события, способные придать процессы политическую легитимность и моральное оправдание".

Авторы предлагают делать акцент на том, что действия России и местных украинских властей – это лишь реакция на Майдан. Чтобы создать иллюзию законности предлагают провести в Крыму и Харьковской области референдумы о самоопределении и присоединении к РФ.





В документе есть еще пара любопытных моментов. Например, упоминаются имена Владимира Константинова, Сергея Аксенова и Михаила Добкина – в качестве персон, на которые Москве целесообразно было бы сделать ставку. Кроме того, авторы документа уверены, что Донецкая область не станет основой для сепаратизма, потому как там слишком сильны позиции украинских олигархов.



Опубликованная аналитическая записка для Кремля как раз и подтверждает то, насколько искажена картинка реальности в сознании у тех людей, которые определяют политику Кремля по отношению к Украине.



Эти люди уверены, что Майдан состоял преимущественно из фанатов и преступников. Что первые скрипки играли "польская и британская разведки". Что "Запад" якобы благосклонно смотрит на дезинтеграцию Украины.

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Если эти люди не верят в то, что граждане могут протестовать не за деньги – то они будут воспринимать происходящее только как иностранную спецоперацию. И готовить в ответ свою собственную.

Но все это мелочи по сравнению с главной деталью опубликованного документа.

А именно – авторы аналитической записки важнейшей целью политики Москвы в Украине считают "трубу". Газовую трубу. Всего-навсего газотранспортную систему страны! Никаких "корсуней" и "православия", никакого "русского мира" и "черноморского флота". Чертова труба.



Чертовы "позиции ОАО "Газпром" в Центральной и Южной Европе". И только. Бабло победит зло. Или породит – в зависимости от обстоятельств.



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