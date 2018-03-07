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Кого собрался побеждать Путин на выборах

Грані правди 10:00, 7 березня 1062 Читать новость на русском

Принято считать, что единственная интрига президентской кампании в РФ – это явка. Что Владимиру Путину нужно не просто собрать традиционные две трети голосов в первом туре, но и привести на участки всех тех, кто туда идти не собирается. Потому что лишь высокая явка никому не позволит рассуждать о "президенте меньшинства".

Власти в РФ это понимают и старательно стелят соломку. Весной прошлого года Госдума отменила открепительные удостоверения. Отныне обыватель может проголосовать где угодно, а не только по месту прописки. Но мартовские выборы должны ответить не только на вопрос:"Как победить?" Они должны дать ответ на вопрос "Что победить?"

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Президентские выборы в России давно превратились в референдум. Последние 20 лет избирателю раз за разом предлагают голосовать не "за", а "против". В 2000 году он шел голосовать против регионального сепаратизма. В 2004-м – против бедности. В 2012 году президентские выборы тоже стали референдумом – по доверию к власти на фоне Болотной площади. Избирателю предлагалось сплотиться вокруг вертикали против тех, кто этой вертикалью был недоволен. Нынешние выборы не станут исключением.

Владимир Путин

Появление в бюллетенях Ксении Собчак и Павла Грудинина – не случайно. Оба эти кандидата должны олицетворять те возможные альтернативы, которым российский избиратель должен сказать решительное "нет".

Ксения Анатольевна выступает как олицетворение 90-х. Тех самых 90-х, из которых вырос и сам Владимир Путин. Нынешний российский президент не был никаким революционером, победившим предшественника. Напротив, он был ставленником "девяностых". Старые элиты попросту выбрали его для того, чтобы он сохранил их капиталы и свободу.

Ирония в том, что действующий президент все последние 20 лет пытается отмежеваться от "девяностых". И потому Ксения Собчак и была выбрана как олицетворение "допутинской" эпохи – с их свободой слова, рыхлостью, западничеством. Это та альтернатива, которую Путину нужно на этих выборах победить.

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И точно такая же роль отведена второму новичку президентской гонки – кандидату от КПРФ Павлу Грудинину.

Дело в том, что в РФ есть миф об Александре Лукашенко. Это миф о крепком хозяйственнике, который сумел "сохранить народное добро" в государственных руках. Который не отдал экономику во власть частному капиталу. Который защищает простой люд от всяческих мироедов.

С точки зрения многих российских обывателей, главная проблема Путина в том, что он – недостаточно Лукашенко. И потому на роль "российского Лукашенко", которого действующий президент триумфально победит, назначен Грудинин – человек из народных низов с консервативной повесткой. И, что важно, директор совхоза. Это уже прямая отсылка к Александру Лукашенко, который тоже в свое время был руководителем колхоза.

Павел Грудинин

По сути, нынешние президентские выборы выстроены как референдум, на котором обывателю предлагается сказать "нет" сразу двум альтернативам. Одна из которых – это российское прошлое, а другая – беларуское настоящее. И то, и другое должно проиграть Владимиру Путину. Человеку, который готовится побить брежневский рекорд.

Автор: Павло Казарін
Теги: Володимир Путін Вибори в Росії 2018 Новини Росії Відеоблоги Грані правди
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 березня
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