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      Как Украине выиграть от запуска "Северного потока-2": объяснение эксперта

      180 Читати новину українською
      Украинская ГТС
      Украинская ГТС / Фото из открытых источников

      Решение Дании предоставить разрешение на строительство "Северного потока-2" – это сигнал, но не трагедия. Пока что нет достаточных оснований считать, что "Северный поток-2" будет достроен.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу выразила член правления "Института национальной политики" Марина Багрова.

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      Она напомнила, что запуск "Северного потока-2" противоречит газовым интересам США, целью которых является вытеснение России с газового рынка Европы. "Кроме того, геополитической задачей Москвы является установка газовой зависимости от российского газа над всем европейским континентом. После этого Россия сможет шантажировать всю Европу, как раньше она шантажировала Украину", – добавила эксперт.

      В любом случае, решение Дании о представлении разрешения на строительство "Северного потока-2" Украина должна воспринимать как сигнал о необходимости наращивания добычи собственного газа и освоения новых газовых месторождений,
      – сказала Багрова.

      Она также отметила, что по результатам различных исследований, Украина может не только обеспечивать себя собственным газом, но и соседние страны.

      Если высшее политическое руководство страны желает, чтобы мы наконец избавились от газовой зависимости со стороны других стран, особенно России, оно должно утвердить концепцию энергетической независимости Украины,
      – добавила она.

      Одним из элементов реализации данной стратегии, по словам Багровой, может быть создание восточноевропейского газотранспортного хаба в Украине. Газотранспортный хаб может стать инструментом влияния на европейский газовый рынок и ценовую конъюнктуру.

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      "Этому поспособствуют свободные мощности украинских газохранилищ, которые станут резервом американского и норвежского газа в Европе, что позволит регулировать цены на европейском рынке. Таким образом, будет создана конкуренция газовым хабам Германии и Австрии, которые продают в основном российский газ. Также такой хаб станет стимулом для наращивания собственной добычи и формирования индекса украинского газа", – сказала она.

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      Отметим, что 30 октября Энергетическое агентство Дании таки выдало разрешение на строительство скандального газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

      "Северный поток-2 "практически достроен. Дания была последней страной, которая не выдала разрешение на его строительство. Эксперты оценивали потери "Газпрома" в 660 миллионов евро, если бы Дания не выдала разрешения. Там также заявляют, что на завершение строительства требуется месяц.

      Разрешение выдали в соответствии с законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании относительно Конвенции ООН по морскому праву. Так, страна обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов, принимая во внимание ресурсы и окружающую среду.

      Почему "Северный поток-2" угрожает Украине?Это проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил по ней большую часть объемов газа, протекающего сейчас в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

      "Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.


      Маршрут "Северного потока-2": карта

      Дания утвердила строительство "Северного потока-2" на территории морского пространства своей страны: смотрите видео

       

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Газ ГТС Газовый конфликт Газовый контракт Рынок газа Северный поток-2
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