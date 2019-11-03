Як Україні виграти від запуску "Північного потоку-2": пояснення експертки

Рішення Данії надати дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" – це сигнал, але не трагедія. Поки що немає достатніх підстав вважати, що "Північний потік-2" буде добудований.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловила членкиня правління "Інституту національної політики" Марина Багрова.

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Вона нагадала, що запуск "Північного потоку-2" суперечить газовим інтересам США, метою яких є витіснення Росії з газового ринку Європи. "Крім того, геополітичним завданням Москви є встановлення газової залежності від російського газу над усім європейським континентом. Після цього Росія зможе шантажувати всю Європу, як раніше вона шантажувала Україну", – додала експертка.

У будь-якому випадку, рішення Данії про подання дозволу на будівництво "Північного потоку-2" Україна має сприймати як сигнал про необхідність нарощування видобутку власного газу та освоєння нових газових родовищ,

– сказала Багрова.

Вона також зазначила, що за результатами різних досліджень, Україна може не тільки забезпечувати власним газом себе, а й сусідні країни.

Якщо вище політичне керівництво країни бажає, щоб ми нарешті позбулися від газової залежності з боку інших країн, особливо Росії, воно має затвердити концепцію енергетичної незалежності України,

– додала вона.

Одним з елементів реалізації даної стратегії, за словами Багрової, може бути створення східноєвропейського газотранспортного хаба в Україні. Газотранспортний хаб може стати інструментом впливу на європейський газовий ринок і цінову кон'юнктуру.

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"Цьому посприяють вільні потужності українських газосховищ, які стануть резервом американського та норвезького газу в Європі, що дозволить регулювати ціни на європейському ринку. Таким чином, буде створена конкуренція газовим хабам Німеччини та Австрії, які продають в основному російський газ. Також такий хаб стане стимулом для нарощування власного видобутку та формування індексу українського газу", – сказала вона.

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Відзначимо, що 30 жовтня Енергетичне агентство Данії таки видало дозвіл на будівництво скандального газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнхольм в Балтійському морі.

"Північний потік-2 "практично добудований. Данія була останньою країною, яка не видала дозвіл на його будівництво. Експерти оцінювали втрати "Газпрому" у 660 мільйонів євро, якщо б Данія не видала дозволу. Там також заявляють, що на завершення будівництва потрібен місяць.

Дозвіл видали відповідно до закону про континентальний шельф і на основі зобов'язань Данії щодо Конвенції ООН з морського права. Так, країна зобов'язана дозволити будівництво транзитних трубопроводів, беручи до уваги ресурси і довкілля.

Чому "Північний потік-2" загрожує Україні?Це проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив по ній більшу частину обсягів газу, що протікає зараз до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.



Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.



"Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.



Маршрут "Північного потоку-2": карта

Данія затвердила будівництво "Північного потоку-2" на території морського простору своєї країни: дивіться відео