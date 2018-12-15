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      Как украинском автокефалия может покончить с гибридной войной РФ: ответ эксперта

      174 Читати новину українською
      Мирослав Гай
      Мирослав Гай / www.radiosvoboda.org

      В субботу, 15 декабря, начался Объединительный собор, во время которого должны избрать предстоятеля Украинской православной церкви. Подготовка к Собору проходила в напряженной атмосфере, Россия оказывала активное сопротивление независимости Украинской церкви.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал общественный деятель и сокоординатор инициативной группы "Томос-2018" Мирослав Гай.

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      Он отметил, что в Украине происходит уникальный процесс, к которому приковано внимание всего мира. Вопрос Томоса обсуждают не только в религиозных сообществах, но даже в НАТО.

      За автокефалию в Украине молятся и православные, и католики, и мусульмане. Это такое глобальное событие, которое превратилось не только в церковное, но и в общеполитическое. Мы шли к этому 1000 лет,
      – сказал Гай.

      По его мнению, в условиях современной гибридной агрессии Российская Федерация начала использовать церковь как один из рычагов влияния на украинцев.

      Патріарх Кірілл і президент Росії Володимир Путін
      Патриарх Кирилл и Президент России Владимир Путин

      Через своих священников Россия использует церковь как агитационную платформу, а также разветвленную сеть разведки. Церковь для РФ стала инструментом политического давления и войны, поэтому вопрос создания Единой поместной церкви – это, прежде всего, вопросы безопасности и целостности границ Украины. Поэтому Россия не сможет манипулировать верующими, ведь Украинская автокефальная церковь уничтожит рычаги влияния РФ,
      отметил общественный деятель.

      Также он добавил, что традиции празднования религиозных праздников для верующих не изменятся. Кроме того, не изменяются ни каноны, ни молитвы, ни устоявшиеся религиозные законы.

      традиції святкування релігійних свят для вірян не зміняться
      Традиции празднования религиозных праздников для верующих не изменятся

      Ничего не поменяется, кроме комфорта. Отныне, если вы будете крестить ребенка, то не будут возникать вопросы о принадлежности к разным церквям. Священники не смогут отказаться от отпевания наших героев, отдавших жизнь за свободу Украины,
      – сказал Мирослав.

      Напомним, 15 декабря в Софии Киевской начался Объединительный собор по созданию Украинской православной церкви, на котором должны выбрать Предстоятеля Единой поместной церкви. В нем примут участие 192 делегата, среди которых 30 – представители Украинской православной церкви Московского патриархата. Главу Украинской православной церкви будут выбирать в два тура.

      Видео интервью Мирослава Гая 24 каналу:

       

      Теги: Новости Украины Единая поместная церковь Религия Томос УПЦ МП Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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