Як Українська автокефалія може покінчити з гібридною війною РФ: відповідь експерта

У суботу, 15 грудня, розпочався Об'єднавчий собор, під час якого мають обрати предстоятеля Української православної церкви. Підготовка до Собору тривала у напруженій атмосфері, Росія чинила активний спротив незалежності української церкви.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів громадський діяч і співкоординатор ініціативної групи "Томос-2018" Мирослав Гай.

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Він зазначив, що в Україні відбувається унікальний процес, до якого прикута увага всього світу. Питання Томосу обговорюють не лише у релігійних спільнотах, а й навіть у НАТО.

За автокефалію в Україні моляться і православні, і католики, і мусульмани. Це така глобальна подія, яка перетворилася не лише на церковну, але й на загальнополітичну. Ми йшли до цього 1000 років,

– сказав Гай.

На його думку, в умовах сучасної гібридної агресії Російська Федерація почала використовувати церкву як один з важелів впливу на українців.



Патріарх Кірілл і Президент Росії Володимир Путін

Через своїх священиків Росія використовує церкву як агітаційну платформу, а також розгалужену мережу розвідки. Церква для РФ стала інструментом політичного тиску і війни, тому питання створення Єдиної помісної церкви – це, насамперед, питання безпеки та цілісності кордонів України. Відтак Росія не зможе маніпулювати вірянами, адже Українська автокефальна церква знищить важелі впливу РФ,

– наголосив громадський діяч.

Також він додав, що традиції святкування релігійних свят для вірян не зміняться. Крім того, не зазнають змін ані канони, ані молитви, ані усталені релігійні закони.



Традиції святкування релігійних свят для вірян не зміняться

Нічого не поміняється, окрім комфорту. Відтепер, якщо ви будете хрестити дитину, то не виникатимуть питання щодо приналежності до різних церков. Священики не зможуть відмовитися від відспівування наших героїв, що віддали життя за свободу України,

– зауважив Мирослав.

Нагадаємо, 15 грудня у Софії Київській розпочався Об'єднавчий собор щодо створення Української православної церкви, на якому мають обрати предстоятеля Єдиної помісної церкви. У ньому візьмуть участь 192 делегати, серед яких 30 – представники Української православної церкви Московського патріархату. Очільника Української православної церкви обиратимуть у два тури.

Відео повного інтерв'ю Мирослава Гая 24 каналу: