Как увеличить добычу газа и снизить тарифы?

Снизить коммунальные тарифы на газ за счет собственной добычи, но для этого нужен комплекс действий. К сожалению, перспективные месторождения газа делятся между частными структурами, которые не обязаны продавать газ населению.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Как отмечает эксперт, к сожалению, государственная компания "Укргазвыдобування" разрешений на разработку новых месторождений не получает, добыча не увеличивает, соответственно и продавать населению нечего. Плюс нужен четкий учет газа. На нужды населения выделяется 20 миллиардов кубометров, но неизвестно, по факту так ли это так? При этом население сократилось, следовательно, и потребление также уменьшилось. То же касается тепла.

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Если "Укргазвыдобування" получит профицит в добыче газа благодаря разработке новых месторождений, то пока доходы населения не вырастут до соответствующего уровня, тарифы можно снизить,

– отмечает Вигиринський.

По словам Вигиринского, во-первых, рыночное ценообразование тарифов на газ, которое вводят Порошенко и правительство, можно было отложить. Во-вторых, эксперт напоминает: спрос в Украине ежегодно составляет 40 миллиардов кубометров, а предложение – только 20 миллиардов. Эту разницу мы компенсируем импортом газа. Цена на импортный газ в 2018 году составила около 300 долларов за тысячу кубометров. То есть с позиций Порошенко тариф для бытовых потребителей снижен быть не может.

Специалист отмечает: "Укргазвыдобування" актуализирует законсервированные 20-30 лет назад месторождения, которые считались истощенными. Это приводит к большим затратам, в результате чего стоимость газа составляет те же 300 долларов или даже больше. А газовые лицензии на такие месторождения, как сланцевые залежи на Юзовском месторождении, в Полтавской и Харьковской областях, получают частные компании.

Юзовское месторождение – лицензию получила оффшорная компания "Юзгаз БиВи", которую связывают с близким к Порошенко нардепом Кононенко. Перспективные месторождения в Полтавской и Харьковской областях получает компания российского олигарха Фукса. Кому они будут продавать газ? Конечно, предпринимателям по высоким ценам. Возможно принудительное отчуждение имущества в общественных интересах. Общественный интерес граждан выше, чем одного инвестора?

– подчеркивает Андрей Вигиринский.

И здесь, отмечает специалист, начинается история: олигархи-коррупция-деолигархизация, которая напрямую коррелируется с Порошенко. Можно говорить сколько угодно о рыночных механизмах, но все зависит от цели. Если ты хочешь, чтобы население получило газ дешевле, это можно сделать. Если ты делаешь все наоборот – то это другое дело.