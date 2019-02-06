Як збільшити видобування газу і знизити тарифи?

Можливість знизити комунальні тарифи на газ за рахунок власного видобутку є, але для цього потрібен комплекс дій. На жаль, перспективні родовища газу діляться між приватними структурами, які не зобов’язані продавати газ населенню.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Як наголошує експерт, на жаль, державна компанія "Укргазвидобування" дозволів на розробку нових родовищ не отримує, видобуток не збільшує, відповідно і продавати населенню нема що. Плюс потрібен чіткий облік газу. На потреби населення виділяється 20 мільярдів кубометрів, але невідомо, чи по факту це так? При цьому населення скоротилося, отже, і споживання також зменшилось. Те саме стосується тепла.

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Якщо "Укргазвидобування" отримає профіцит у видобутку газу завдяки розробці нових родовищ, то поки доходи населення не зростуть до відповідного рівня, тарифи можна знизити,

– наголошує Вігірінський.

За словами Вігірінського, по-перше, ринкове ціноутворення тарифів на газ, яке запроваджують Порошенко і уряд, можна було відкласти. По-друге, експерт нагадує: попит в Україні щорічно складає 40 мільярдів кубометрів, а пропозиція – лише 20 мільярдів. Цю різницю ми компенсовуємо імпортом газу. Ціна на імпортний газ у 2018 році склала близько 300 доларів за тисячу кубометрів. Тобто з позицій Порошенка тариф для побутових споживачів знижений не може бути.

Фахівець зазначає: Укргазвидобування актуалізує законсервовані 20-30 років тому родовища, які вважалися виснаженими. Це призводить до великих затрат, у результаті чого вартість газу складає ті ж 300 доларів чи навіть більше. А газові ліцензії на такі родовища, як сланцеві поклади в Юзівському родовищі, в Полтавській і Харківській областях, отримують приватні компанії.

Юзівське родовище – ліцензію отримала офшорна компанія "Юзгаз БіВі", яку пов’язують з близьким до Порошенка нардепом Кононенком. Перспективні родовища в Полтавській і Харківській областях отримує компанія російського олігарха Фукса. Кому вони продаватимуть газ? Звичайно, підприємцям за високими цінами. Можливе примусове відчуження майна в суспільних інтересах. Суспільний інтерес громадян вище, ніж одного інвестора?

– підкреслює Андрій Вігірінський.

І тут, зауважує фахівець, починається історія: олігархи-корупція-деолігархизація, яка напряму корелюється з Порошенком. Можна говорити скільки завгодно про ринкові механізми, але все залежить від мети. Якщо ти хочеш, щоб населення отримало газ дешевше, це можна зробити. Якщо ти робиш все навпаки – то це інша справа.