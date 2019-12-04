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      Как в "Грязных танцах": Милованов похвастался страстным хобби

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      Министр экономразвития и сельского хозяйства Тимофей Милованов / 24 канал

      Министр экономразвития Украины признался, что любит танцевать. О своем увлечении Тимофей Милованов рассказал журналистам 24 канала.

      Находясь в США Тимофей Милованов не только писал докторскую по экономике, но и занимался танцами, в частности сальсой.

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      Об этом нам рассказал сам министр и показал даже видео, на котором он танцует. По словам Милованова, он выбрал такое хобби чтобы адаптироваться в американском обществе.

      Во время моей учебы в Висконсине, я искал хобби, которое бы позволило мне отвлекаться от процесса написания диссертации. Я выбрал танцы, поскольку мне всегда нравилось танцевать. Это давало возможность немного адаптироваться в американском обществе,
      – рассказал Милованов.

      Также министр добавил, что до этого в Украине он занимался бальными танцами.

      К слову, ранее Тимофей Милованов признался, что в свое время в Америке, употреблял легкие наркотики, а именно, курил марихуану.

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      Автор: Алена Чернецкая, Ярослав Голобородько
      Теги: Курьезные новости Тимофей Милованов
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