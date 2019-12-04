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      Як у "Брудних танцях": Милованов похизувався пристрастним хобі

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      Міністр економрозвитку та сільского господарства Тимофій Милованов / 24 канал

      Міністр економрозвитку України зізнався, що полюбляє танцювати. Про своє захоплення Тимофій Милованов розповів журналістам 24 каналу.

      Перебуваючи в Сполучених Штатах Америки Тимофій Милованов не тільки писав докторську з економіки, а й займався танцями, зокрема сальсою.

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      Про це нам розповів сам міністр й показав навіть відео, на якому він виконує танок. За словами Милованова, він обрав таке хобі аби адаптуватися у американському суспільстві.

      Під час мого навчання у Вісконсині, я шукав хобі, яке б дозволило мені відволікатися від процесу написання дисертації. Я обрав танці, оскільки мені завжди подобалось танцювати. Це давало можливість трохи адаптуватися в американському суспільстві,
      – розповів Милованов.

      Також міністр додав, що до цього в Україні він займався бальними танцями. 

      До слова, раніше Тимофій Милованов зізнався, що свого часу, в Америці, вживав легкі наркотики, а саме курив марихуану.

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      Автор: Альона Чернецька, Ярослав Голобородько
      Теги: Курйозні новини Тимофій Милованов
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