Як у "Брудних танцях": Милованов похизувався пристрастним хобі

Міністр економрозвитку України зізнався, що полюбляє танцювати. Про своє захоплення Тимофій Милованов розповів журналістам 24 каналу.

Перебуваючи в Сполучених Штатах Америки Тимофій Милованов не тільки писав докторську з економіки, а й займався танцями, зокрема сальсою.

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Про це нам розповів сам міністр й показав навіть відео, на якому він виконує танок. За словами Милованова, він обрав таке хобі аби адаптуватися у американському суспільстві.

Під час мого навчання у Вісконсині, я шукав хобі, яке б дозволило мені відволікатися від процесу написання дисертації. Я обрав танці, оскільки мені завжди подобалось танцювати. Це давало можливість трохи адаптуватися в американському суспільстві,

– розповів Милованов.

Також міністр додав, що до цього в Україні він займався бальними танцями.

До слова, раніше Тимофій Милованов зізнався, що свого часу, в Америці, вживав легкі наркотики, а саме курив марихуану.