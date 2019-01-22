Как в Турции манипулируют списками избирателей: шокирующие факты

Представители турецкой оппозиции сообщили, что действующая власть манипулирует списками избирателей, добавляя в него людей, которых либо нет в живых, или которых не было и вовсе.

Об этом рассказали в издании BBC.

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В марте 2018 года в стране состоятся выборы в местные органы власти, на которых партия действующего президента Реджепа Эрдогана может столкнуться с самой сложной политической ситуацией за последние годы.



12-й президент Турции Реджеп Эрдоган

Члены Республиканской и Демократической партий заверили, что необычные списки избирателей они обнаружили именно в тех регионах, где на предыдущих выборах провластные силы проиграли с небольшим количеством голосов.

По данным демократов, примерно 100 зарегистрированных избирателей – в возрасте более сотни лет. Среди них – 165-летний Айсе Экичи, который якобы родился в 1854 году во времена Османской империи, и голосует впервые за свою жизнь.

Кроме этого, оппозиция утверждает, что зафиксировала случай, когда в списки внесли 1000 человек, зарегистрированных в одной квартире. Немало других граждан зарегистрированы в заброшенных зданиях, на стройках или на пятом этаже четырехэтажного дома.

Еще одним интересным фактом является то, что в округе Чанкыры предыдущих шести месяцев количество зарегистрированных избирателей возросло на 95%.

Оппозиционные силы призвали избирательный комитет провести детальное расследование этих случаев.

К слову, в Стамбуле утвердили проект первого в мире трехэтажного подземного тоннеля к строительству под Босфором. Его длина составит 18 километров. По предварительным подсчетам, новый тоннель будут использовать ежедневно 6,5 миллионов человек.