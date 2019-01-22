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      Как в Турции манипулируют списками избирателей: шокирующие факты

      9 Читати новину українською
      Выборы в Турции состоятся 31 марта 2018 года
      Выборы в Турции состоятся 31 марта 2018 года / Фото из открытых источников

      Представители турецкой оппозиции сообщили, что действующая власть манипулирует списками избирателей, добавляя в него людей, которых либо нет в живых, или которых не было и вовсе.

      Об этом рассказали в издании BBC.

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      В марте 2018 года в стране состоятся выборы в местные органы власти, на которых партия действующего президента Реджепа Эрдогана может столкнуться с самой сложной политической ситуацией за последние годы.

      Реджеп Ердоган
      12-й президент Турции Реджеп Эрдоган

      Члены Республиканской и Демократической партий заверили, что необычные списки избирателей они обнаружили именно в тех регионах, где на предыдущих выборах провластные силы проиграли с небольшим количеством голосов.

      По данным демократов, примерно 100 зарегистрированных избирателей – в возрасте более сотни лет. Среди них – 165-летний Айсе Экичи, который якобы родился в 1854 году во времена Османской империи, и голосует впервые за свою жизнь.

      Кроме этого, оппозиция утверждает, что зафиксировала случай, когда в списки внесли 1000 человек, зарегистрированных в одной квартире. Немало других граждан зарегистрированы в заброшенных зданиях, на стройках или на пятом этаже четырехэтажного дома.

      Еще одним интересным фактом является то, что в округе Чанкыры предыдущих шести месяцев количество зарегистрированных избирателей возросло на 95%.

      Оппозиционные силы призвали избирательный комитет провести детальное расследование этих случаев.

      К слову, в Стамбуле утвердили проект первого в мире трехэтажного подземного тоннеля к строительству под Босфором. Его длина составит 18 километров. По предварительным подсчетам, новый тоннель будут использовать ежедневно 6,5 миллионов человек.

      Теги: Новости политики Реджеп Эрдоган Нарушения на выборах Новости Турции
      Источник: 24 Канал
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