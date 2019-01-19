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      В Турции провели литургию на украинском языке: видео

      13 Читати новину українською
      В Турции провели литургию на украинском языке: видео

      19 января в праздник Крещения Господня работники Генерального консульства Украины в Стамбуле и украинская община приняли участие в Божественной Литургии по случаю Праздника Богоявления, которую в городе Тирилье служил Вселенский Патриарх Варфоломей.

      Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле на официальной странице в Facebook.

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      Во время литургии звучала молитва на украинском языке,

      Звучит молитва на украинском языке, в душе мы молимся за Украину, за мир на нашей земле. В праздничный день Крещения Господня работники Генерального консульства Украины в Стамбуле и украинская община приняли участие в Божественной Литургии по случаю Праздника Богоявления, которую в городе Тирилье служил Вселенский Патриарх Варфоломей,
      – говорится в сообщении украинского дипломатического представительства.

      Видео со страницы Facebook Генерального консульства Украины в Стамбуле:

      Напомним, 80 приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата перешли к новообразованной Православной церкви Украины.

      Теги: Новости Украины Новости Турции УПЦ КП УПЦ МП Религия
      Источник: 24 Канал
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