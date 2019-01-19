В Турции провели литургию на украинском языке: видео

19 января в праздник Крещения Господня работники Генерального консульства Украины в Стамбуле и украинская община приняли участие в Божественной Литургии по случаю Праздника Богоявления, которую в городе Тирилье служил Вселенский Патриарх Варфоломей.

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле на официальной странице в Facebook.

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Во время литургии звучала молитва на украинском языке,

Звучит молитва на украинском языке, в душе мы молимся за Украину, за мир на нашей земле. В праздничный день Крещения Господня работники Генерального консульства Украины в Стамбуле и украинская община приняли участие в Божественной Литургии по случаю Праздника Богоявления, которую в городе Тирилье служил Вселенский Патриарх Варфоломей,

– говорится в сообщении украинского дипломатического представительства.

Видео со страницы Facebook Генерального консульства Украины в Стамбуле:

Напомним, 80 приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата перешли к новообразованной Православной церкви Украины.