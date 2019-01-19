У Туреччині провели літургію українською мовою: відео
19 січня у свято Хрещення Господнього працівники Генерального консульства України в Стамбулі та українська громада взяли участь у Божественній Літургії з нагоди Свята Богоявлення, яку у місті Тірільє служив Вселенський Патріарх Варфоломій.
Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі на офіційній сторінці у Facebook.
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Під час літургії звучала молитва українською мовою,
Звучить молитва українською мовою, в душі ми молимося за Україну, за мир на нашій землі. В святковий день Хрещення Господнього працівники Генерального консульства України в Стамбулі та українська громада взяли участь у Божественній Літургії з нагоди Свята Богоявлення, яку у місті Тірільє служив Вселенський Патріарх Варфоломій,
– йдеться у дописі українського дипломатичного представництва.
Відео з сторінки Facebook Генерального консульства України в Стамбулі:
Нагадаємо, 80 парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату перейшли до новоствореної Православної церкви України.