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      Як у Туреччині маніпулюють списками виборців: шокуючі факти

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      Вибори у Туреччині відбудуться 31 березня 2018 року
      Вибори у Туреччині відбудуться 31 березня 2018 року / Фото із відкритих джерел

      Представники турецької опозиції повідомили, що чинна влада маніпулює списками виборців, додаючи у нього людей, яких або немає в живих, або ж яких не існувало й зовсім.

      Про це розповіли у виданні BBC.

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      У березні 2018 року в країні відбудуться вибори до місцевих органів влади, на яких партія чинного президента Реджепа Ердогана може зіткнутися із найскладнішою політичною ситуацією за останні роки.

      Реджеп Ердоган
      12-й президент Туреччини Реджеп Ердоган

      Члени Республіканської та Демократичної партій запевнили, що незвичні списки виборців вони виявили саме у тих регіонах, де на попередніх виборах провладні сили програли з невеликою кількістю голосів.

      За даними демократів, приблизно 100 зареєстрованих виборців – у віці понад сотню років. Серед них – 165-річний Айсе Екічі, який начебто народився в 1854 році за часів Османської імперії, й голосує вперше за своє життя. 

      Крім цього, опозиція стверджує, що зафіксувала випадок, коли до списків внесли 1000 осіб, зареєстрованих в одній квартирі. Чимало інших громадян зареєстровані в покинутих будівлях, на будівництвах або на п'ятому поверсі чотириповерхового будинку.

      Ще одним цікавим фактом є те, що в окрузі Чанкири за попередніх шість місяців кількість зареєстрованих виборців зросла на 95%.

      Опозиційні сили закликали виборчий комітет провести детальне розслідування щодо цих випадків.

      До слова, у Стамбулі затвердили проект першого у світі триповерхового підземного тунелю до будівництва під Босфором. Його довжина становитиме 18 кілометрів. За попередніми підрахунками, новий тунель використовуватимуть щодня 6,5 мільйонів людей.

      Теги: Новини політики Новини Туреччини Порушення на виборах Реджеп Ердоган
      Джерело: 24 Канал
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