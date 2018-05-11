Как в Украине феноменально процветает взятка: возмутительные данные

Единственное сходство между Украиной и Японией – это понятие подарка или взятки. В восточной стране благодаря древним традициям негоже отказываться от подарка, ведь это оскорбляет дарителя. У нас подарки или взятки несут совсем другую философию.

61% – такое количество людей считает, что уровень коррупции в стране растет. За последние 5 лет этот показатель вырос на 12%. Для решения личных вопросов – взятку дает каждый пятый украинец.

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13% украинский убеждены, что взятка является оправданным методом. Больше всего в Украине тех, кто дает взятки в возрасте от 30 до 50 лет. Средний размер взятки составляет 40 000 гривен.



Средний размер взятки в Украине

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