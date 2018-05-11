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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Как в Украине феноменально процветает взятка: возмутительные данные

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Единственное сходство между Украиной и Японией – это понятие подарка или взятки. В восточной стране благодаря древним традициям негоже отказываться от подарка, ведь это оскорбляет дарителя. У нас подарки или взятки несут совсем другую философию.

61% – такое количество людей считает, что уровень коррупции в стране растет. За последние 5 лет этот показатель вырос на 12%. Для решения личных вопросов – взятку дает каждый пятый украинец.

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13% украинский убеждены, что взятка является оправданным методом. Больше всего в Украине тех, кто дает взятки в возрасте от 30 до 50 лет. Средний размер взятки составляет 40 000 гривен.

Середній розмір хабара
Средний размер взятки в Украине

Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги
Источник: 24 Канал
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