Як в Україні феноменально процвітає хабар: обурливі дані

Єдина схожість між Україною та Японією – це поняття дарунку або ж хабара. В східній країні завдяки древнім традиціям не гоже відмовлятись від дарунку, адже це ображає дарувальника. У нас дарунки чи хабарі несуть зовсім іншу філософію.

61% – така кількість людей вважає, що рівень корупції в країні зростає. За останнні 5 років цей показник зріс на 12%. Для вирішення особистих питань – хабар дає кожен п'ятий українець.

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13% українців переконані, що хабар є виправданим методом. Найбільше в Україні тих, хто дає хабарі віком від 30 до 50 років. Середній розмір хабара становить 40 тисяч гривень.



Середній розмір хабара в Україні

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