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      Как вам новый состав Кабинета Министров: опрос

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      Новый состав правительства
      Новый состав правительства / twitter.com/censor_net

      Верховная Рада 9-го созыва на своем первом заседании одобрила новый состав Кабинета Министров Украины. Главная интригу нового правительства раскрыта: Арсен Аваков таки остался на должности главы МВД.

      Кто вошел в новый состав правительства?

      Узнайте больше о новом премьере Алексее Гончаруке

      1. Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
      2. Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
      3. Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
      4. Оксана Маркарова – министр финансов Украины;
      5. Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
      6. Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;
      7. Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;
      8. Анна Новосад – министр образования и науки Украины;
      9. Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;
      10. Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;
      11. Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;
      12. Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;
      13. Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
      14. Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;
      15. Вадим Пристайко – министр иностранных дел;
      16. Андрей Загороднюк – министр обороны.
      17. Денис Малюська – министр юстиции.
       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Опрос 24
      Источник: 24 канал
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