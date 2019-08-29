Как вам новый состав Кабинета Министров: опрос
Верховная Рада 9-го созыва на своем первом заседании одобрила новый состав Кабинета Министров Украины. Главная интригу нового правительства раскрыта: Арсен Аваков таки остался на должности главы МВД.
Кто вошел в новый состав правительства?
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- Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
- Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Оксана Маркарова – министр финансов Украины;
- Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
- Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;
- Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;
- Анна Новосад – министр образования и науки Украины;
- Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;
- Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;
- Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;
- Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;
- Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;
- Вадим Пристайко – министр иностранных дел;
- Андрей Загороднюк – министр обороны.
- Денис Малюська – министр юстиции.
Источник: 24 канал
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