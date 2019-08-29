Как вам новый состав Кабинета Министров: опрос

Узнайте больше о новом премьере Алексее Гончаруке

Верховная Рада 9-го созыва на своем первом заседании одобрила новый состав Кабинета Министров Украины. Главная интригу нового правительства раскрыта: Арсен Аваков таки остался на должности главы МВД.

Источник: 24 канал

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