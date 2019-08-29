Як вам новий склад Кабінету Міністрів: опитування

Дізнайтеся більше про нового прем'єра Олексія Гончарука

Верховна Рада 9-го скликання на своєму першому засіданні схвалила новий склад Кабінету Міністрів України. Головну інтригу нового уряду розкрито: Арсен Аваков таки залишився на посаді глави МВС.

Джерело: 24 канал

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