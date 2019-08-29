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      Як вам новий склад Кабінету Міністрів: опитування

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      Новий склад уряду
      Новий склад уряду / twitter.com/censor_net

      Верховна Рада 9-го скликання на своєму першому засіданні схвалила новий склад Кабінету Міністрів України. Головну інтригу нового уряду розкрито: Арсен Аваков таки залишився на посаді глави МВС.

      Хто увійшов до нового складу уряду?

      Дізнайтеся більше про нового прем'єра Олексія Гончарука

      1. Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
      2. Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;
      3. Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
      4. Оксана Маркарова – міністр фінансів України;
      5. Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
      6. Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;
      7. Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;
      8. Анна Новосад – міністр освіти і науки України;
      9. Зоряна Скалецька – міністр охорони здоров'я України;
      10. Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;
      11. Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;
      12. Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;
      13. Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
      14. Дмитро Дубілет – міністр Кабінету Міністрів України;
      15. Вадим Пристайко – міністр закордонних справ;
      16. Андрій Загороднюк – міністр оборони;
      17. Денис Малюська – міністр юстиції.
       

       

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      Оголошено новий склад Кабінету Міністрів України
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      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики Опитування 24
      Джерело: 24 канал
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